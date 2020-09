Nicolas Sarkozy associe "nègres" et "singes" et provoque des réactions indignées

Nicolas Sarkozy a déclenché un torrent de réactions indignées sur les réseaux sociaux après avoir semblé associer les mots "singes" et "nègres" sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC.

Outre-mer la1ère (avec AFP) •

Réactions indignées sur les réseaux sociaux

Il vaut mieux ne pas chercher à comprendre et passer à autre chose pour ne pas avoir envie de vomir #Quotidien #Sarkozy https://t.co/dHUd0Yi0OK — younous omarjee (@younousomarjee) September 10, 2020

Monsieur @NicolasSarkozy, je dois vous dire que je suis interdite, devant cet extrait de #Quotidien. Mon cœur bat la chamade, je tremble et j’ai la tête qui tourne. Dégoût ? Honte (pour vous) ? Je ne sais. Nous étions déjà des nègres, nous voilà singes. https://t.co/YFqkQFtkpL — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) September 10, 2020

Nègres, singes... Les propos abjectes de #NicolasSarkozy sont l'illustration de la décadence de son raisonnement et du glissement de sa pensée vers des extrêmes nauséabonds. C'est indigne des fonctions qu'il a pu exercer. Je condamne fermement ses mots.https://t.co/v05d0Q4YpG — Philippe Naillet (@PNaillet) September 11, 2020

Dans @Qofficiel, Nicolas #Sarkozy, dans un lapsus #raciste, passe de l'évocation des singes à celle de la suppression du mot "nègre" dans le livre d'#AgathaChristie. Surprenant? Oui, mais pas autant que mon tweet qui parle en même temps de Sarkozy et d'une femme de culture. pic.twitter.com/fk9K8owNze — Dominique Sopo (@d_sopo) September 10, 2020

Ainsi donc un ancien président de la République française associe spontanément les singes aux «nègres »... le racisme sans masque. 🤮 https://t.co/nWbNx2t47p — Olivier Faure (@faureolivier) September 10, 2020

Bravo les associations d’idées !!! Singes = Nègres. Il faudrait un petit coup de Karcher pour nous débarrasser de tant de médiocrité ! https://t.co/L6nWjZ1w2c — Sébastien Folin 🏳️‍🌈 (@sebastienfolin) September 10, 2020

Le gars le premier mot qui lui vient à la tête quand il dit « singe » c’est « nègres » et personnes doit s’offusquer 🤬 #Sarkozy #Raciste #Racismedetat — Babs223 (@Babs223_) September 11, 2020

Sarkozy heureusement qu'il n'a pas de statue, elle sera déjà déboulonnée #Quotidien — Kazuya (@mdiagous) September 11, 2020

On n’a plus le droit de dire “nègres” mais on a peut-être encore le droit de dire “singes”…



Sur le plateau de @Qofficiel, scène édifiante où Nicolas Sarkozy rejoint les chantres du “on ne peut plus rien dire”, même pas que les Noirs sont des singes. https://t.co/7EiiwMJygz — Samuel Gontier (@SamGontier) September 10, 2020

Tranquillement, Sarkozy vient de comparer implicitement les personnes racisées à des singes, en direct sur #Quotidien, sous le regard complaisant des journalistes... — Virgile (@LemoziVirgile) September 10, 2020

Invité de l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC à l'occasion de la sortie de son livre à succès "le temps des tempêtes", l'ex-président a critiqué "cette volonté des élites, qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent personne", lorsqu'il s'est interrompu pour dire avec ironie: "Je ne sais plus, on a le droit de dire +singe+ ?" et d'enchaîner: "Parce que... On n'a plus le droit de dire les... On dit quoi ? +Les dix petits soldats+ maintenant ? C'est ça ? Ouais... Elle progresse la société !", a-t-il ajouté en raillant la suppression du mot "nègre" dans l'un des romans d'Agatha Christie."On a peut-être le droit de dire singe, sans insulter personne", a-t-il ensuite ajouté.L'ex-chef de l'Etat faisait référence au roman policier les "Dix petits nègres", l'un des livres les plus lus et vendus au monde, qui vient d'être réédité et rebaptisé en français "Ils étaient dix" avec le mot "nègre" remplacé par "soldat" dans le livre. Il critiquait "cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace" sans s'adresser au reste de la population.Ces déclarations ont suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et notamment auprès d'élus des Outre-mer qui reprochent à l'ancien chef de l'Etat d'associer les mots "nègres" et "singes". "Il vaut mieux ne pas chercher à comprendre et passer à autre chose pour ne pas avoir envie de vomir", a tweeté le député européenL'ex-journaliste d'origine martiniquaise et adjointe de la maire de Parisa elle fustigé un "pur et profond racisme, décomplexé, naturel" dans un premier tweet, puis, dans un second tweet s'adresse à Nicolas sarkozy : "je dois vous dire que je suis interdite, devant cet extrait de #Quotidien. Mon cœur bat la chamade, je tremble et j’ai la tête qui tourne. Dégoût ? Honte (pour vous) ? Je ne sais. Nous étions déjà des nègres, nous voilà singes.""Nègres, singes... Les propos abjectes de #NicolasSarkozy sont l'illustration de la décadence de son raisonnement et du glissement de sa pensée vers des extrêmes nauséabonds. C'est indigne des fonctions qu'il a pu exercer. Je condamne fermement ses mots", a tweetét, député socialiste de La Réunion :Autre réaction, celle du président de SOS racismequi s'interroge: "Nicolas Sarkozy, dans un lapsus raciste, passe de l'évocation des singes à celle de la suppression du mot "nègre" dans le livre d'Agatha Christie. Surprenant ? Oui, mais pas autant que mon tweet qui parle en même temps de Sarkozy et d'une femme de culture".Nicolas Sarkozy s'est également attiré les foudres du Premier secrétaire du parti socialiste. "Ainsi donc un ancien président de la République française associe spontanément les singes aux +nègres+... le racisme sans masque", a twitté Olivier Faure.De nombreuses réactions également sur les réseaux sociaux de personnes indignées par les propos de l'ancien chef de l'Etat :