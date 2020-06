Les soignants dans la rue pour faire entendre leurs revendications

Dans toute la France de nombreux infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile ont manifesté afin d'obtenir des avancées sur leurs conditions de travail. Quelques soignants ultramarins ont également pris part à la manifestation parisienne.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

À lire aussi Ségur de la santé : les soignants de La Réunion réclament plus de moyens

Ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire, plus de moyens dans les hôpitaux et plus d'embauches. Christian Nanette

©la1ere

À lire aussi Les soignants du CHM veulent plus que des applaudissements

©la1ere

Plusieurs milliers de soignants ont manifesté mardi dans plusieurs villes de France pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'hôpital public et de l'ensemble du système de santé, et rappeler au Gouvernement les promesses faites au plus fort de la crise du coronavirus. À Paris, des soignants ultramarins étaient de la partie.Dans le cortège, Marie Odile Poulbassia, aide-soignante réunionnaise, déplore que l'hôpital où elle travaille manque de tout : "On est l'un des hôpitaux les plus mal lotis de Seine-Saint-Denis".Un peu plus loin, Christian Nanette, agent hospitalier réunionnais, est lui aussi en colère. "On pousse un grand coup de gueule parce qu'on en a marre", explique-t-il.Quelque 220 autres rassemblements étaient prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale, organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants (CGT, FO, Unsa, SUD, Collectif Inter-Hôpitaux...). Les premières manifestations autorisées dans le pays depuis l'entrée en vigueur du confinement il y a trois mois.