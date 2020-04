Solidarité et confinement : comment s'organise l'aide aux plus démunis, aux sans-abris ?

Pour les plus défavorisés, la pandémie Covid-19 accentue les difficultés et les risques. Comment survivre dans la rue lorsqu'il n'y a plus de passants, lorsque les maraudes se font plus rares à cause du confinement ? La solidarité se réorganise.

Odile Paul •

Où manger ?

Pour les plus vulnérables, les SDF, la vie s'est brutalement compliquée à la mi-mars, lors de la mise en place du confinement. Du jour au lendemain, beaucoup de centres ont fermés leurs portes. Beaucoup de bénévoles et volontaires sont des retraités, personnes à risque, à qui il est conseillé de rester confinées. Petit à petit, les associations se réorganisent en prenant en compte la situation actuelle. De multiples initiatives solidaires fleurissent sur les réseaux sociaux.Une cartographie des lieux actuels de distribution de repas à emporter sur Paris existe. Elle regroupe plusieurs associations qui organisent la distribution tout au long de la journée :

Manger à Paris pendant l'épidémie du COVID 19

Carte des sites de distribution de colis alimentaires des Restos du Coeur sur Paris • ©les restos du coeur de Paris ...

Parisiens, si vous avez une imprimante, n'hésitez pas à l'afficher dans votre quartier. Elle peut servir.Les sept sites de distribution de colis alimentaires des Restos du Cœur ont rouvert le 6 avril avec une capacité d’accueil de 7500 personnes par semaine. Les critères de distribution seront assouplis en raison de la situation actuelle.Chaque famille pourra bénéficier de colis chaque semaine, intégrant des produits bébés (lait, couches, petits pots…) pour les enfants de moins de 18 mois.

Les maraudes continuent comme nous le montre cet article :

Il existe aussi des initiatives personnelles, tout aussi remarquables. Très simples à réaliser. Regardez celle-ci diffusée sur TikTok par @yolowitzscigre qui lance le #solidaritychallenge :



Le Guadeloupéen Gaël Musquet rappelle que "la première solidarité c'est son voisinage" :

Un guide en ligne :

Le soliguide est le guide en ligne de la solidarité. Il centralise et répertorie les lieux ressources à disposition des personnes sans-abri et réfugiées. Retrouvez les structures de première nécessité, qui restent ouvertes au public, à Paris, pendant la pandémie en cliquant sur ce lien , celles de Seine-saint-Denis en cliquant là Pour l'instant, uniquement sur Paris et dans huit départements, le site cherche à développer son aide sur tout le territoire français et invite tous les membres d'associations à les contacter afin d'enrichir leur base de données. La démarche est simple : toutes les personnes – collaborateurs, bénévoles, maraudeurs… – peuvent remplir le formulaire d’ajout de structure sur soliguide.fr/covid/contribuer Vous trouverez ci-dessous le tuto qui explique tout :

Tuto inscrire une structure sur soliguide

Recharger son téléphone:

A Paris, certains abribus disposent d'une prise USB, qui permet de recharger les smartphones gratuitement, en attendant le bus ou pas.

Certains abribus parisiens abritent une prise USB qui permet de recharger des smartphones gratuitement • ©OP ...



Comme ce n'est pas les cas partout, la Fondation de l'Armée du Salut lance les "Free plugs" :

L’ @ArmeeduSalut lance les « Free Plugs » : laisser dépasser une rallonge électrique de votre fenêtre pour que les sans-abris puissent recharger leur téléphone malgré le #covid Vous aussi participez à ce mouvement solidaire #freeplugs 🔌📱👉 https://t.co/uelzqZocIb pic.twitter.com/O8TQVYXAOc — Fondation de l'Armée du Salut (@ArmeeduSalut) April 9, 2020

Le volontariat :

Vous trouverez toutes les précautions et consignes de sécurité à respecter ainsi que l'affiche à imprimer dans l'article ici . N'hésitez à partager.Il existe la plateforme d'entraide " idee.fr " lancée par la Mairie de Paris, sur laquelle il est possible d'une part de formuler son besoin et d'autre part de se porter volontaire pour s'entraider au sein d'un même quartier. La ville de Paris propose également une affiche à placer au sein des immeubles afin de pouvoir aider ses voisins :

Paris affiche idee.fr volontariat

L'appel aux dons

Egalement initiée par la ville de Paris, la Fabrique de la solidarité est un lieu ressource pour tou·te·s les Parisien·ne·s souhaitant agir dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. Elles est en lien avec les associations qui cherchent des volontaires pour assurer leurs missions essentielles. Chacune d’entre elles s’organise pour faire face à cette situation inédite. Vous êtes majeur, en bonne santé, ne présentez aucun symptôme et ne faites pas partie d’une population à risque (seniors, personne ayant des antécédents médicaux) ? En remplissant le formulaire d'inscription , vous recevrez, régulièrement et selon les besoins, des propositions de missions.Que ce soit la Croix-Rouge , le Secours Populaire ou la Fondation Abbé Pierre , entre autres, tous en appellent à votre générosité pour faire face à cette crise sanitaire, pour continuer à aider les plus démunis et les plus vulnérables.En Outre-mer des actions sont menées également. Par exemple en Guyane avec cette invitation à participer à la mobilisation en ce temps de crise sanitaire :