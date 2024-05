Stéphane Plaza veut s'implanter aux Antilles "tel un Christophe Colomb" et fait polémique

Déjà empêtré dans une affaire de violences sur deux anciennes compagnes – il sera jugé à la fin de l'été – l'animateur Stéphane Plaza crée à nouveau la polémique. Sur son compte Instagram, l’agent immobilier star du petit écran évoquait le 5 mai dernier sa volonté d’implanter ses agences immobilières – elles sont déjà plusieurs centaines dans l’Hexagone – dans les territoires ultramarins. Le message débute par ces mots : "Tel un Christophe Colomb, je navigue sur les flots pour une nouvelle aventure stratosphérique : implanter Stéphane Plaza Immobilier dans les merveilleuses îles d’Outre-mer. Commençons par la Guadeloupe ! (…) Je prévois de me rendre également en Martinique mi-septembre."

La comparaison avec le navigateur génois, précurseur de la traite et considéré par certains comme le responsable du génocide des Amérindiens, fait polémique. De nombreux internautes s’indignent, reprochant à Stéphane Plaza son manque de considération et de culture historique.

T'as modifié ton post insta mais tkt on a capturé... #StephanePlaza pic.twitter.com/mB6hUZ4aKC

Outre les messages d’anonymes, le président du Conseil exécutif de Martinique s’est fendu d’une longue série de commentaires critiquant les mots choisis par l’animateur. "Monsieur Plaza, je vous exhorte à changer de cap, car aucun navire ne devrait chercher à accoster sur des rivages dont il ne respecte pas l'histoire et les peuples", a sèchement posté sur son compte X Serge Letchimy, évoquant "une insulte impardonnable".

En vous comparant à Christophe Colomb, vous vous identifiez à un meurtrier et tortionnaire, responsable de massacres ayant activement participé au génocide européen des peuples autochtones et ayant institué l'esclavage ainsi que le trafic sexuel de femmes et d'enfants, certains âgés de seulement neuf ans.