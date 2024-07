"Surf, le feu sacré" : bien plus qu'un sport spectaculaire, l'histoire d'une culture millénaire

Partager :

Documentaire inédit, "Surf le feu sacré" vous emmène dans l'eau au plus près de Teahupo'o, la plus belle vague au monde et l'une des plus terrifiantes. Lieu de l'épreuve la plus sensationnelle des JO Paris 2024. Trois des quatre surfeurs français sélectionnés ont grandi en Outre-mer, deux sont Polynésiens et surfent le monstre tahitien depuis l'adolescence. Ce voyage sur les vagues retrace l'épopée mondiale du surf, des origines à la discipline olympique.

Benjamin Morel et Christophe Bouquet, les réalisateurs, racontent l'esprit et l'histoire d'une pratique millénaire, née au fenua. L'héritage ancestral des Polynésiens a pourtant failli disparaître avant de renaître par hasard. Pratique reprise par des marginaux, épris de libertés, le surf devient le symbole d'une génération rebelle. Un sport particulier, reconnu comme une discipline olympique, tout récemment, aux Jeux de Tokyo 2020. Extrait de "Surf, le feu sacré" • ©Yami 2 Les pionniers du surf et les espoirs de médailles olympiques À l'occasion de Paris 2024, la compétition retourne là où le surf est né, à Tahiti, sur la plus belle vague du monde, Teahupo’o. Le mur vertical qui s'élève lorsque la mer se retire, le fracas de sa chute, le peu de profondeur recouvert de coraux rendent cette vague mythique aussi dangereuse que spectaculaire. Ceux qui arrivent à la chevaucher évoquent la puissance du lieu, le mana qu'on y ressent. Cette année, le frisson de la compétition internationale accompagne une revanche sur l’Histoire. La violence des vagues d'un côté, la douceur de la glisse de l'autre, cette union des contraires qui caractérise le surf se magnifie grâce à ce que les Polynésiens appellent le mana, le feu sacré, l'énergie qui imprègne tout ce qui existe. Benjamin Morel et Christophe Bouquet Surf le feu sacré Les surfeurs d'hier et d'aujourd'hui nous éclairent sur l'esprit de cette pratique et son évolution. Tom Pôhaku Stone, surfeur traditionnel - Surf le feu sacré • ©Yami 2 Duke Kahanamoku , jeune Hawaiien devenu la première légende du surf

Tom Pôhaku Stone , légendaire surfeur hawaïen, gardien de la tradition

Miki Dora , roi de Malibu refusant les diktats de la société

Lisa Andersen , première femme à s’imposer dans le monde masculin du surf

Laird Hamilton et Kelly Slater , repoussant les limites de la discipline

Kauli Vaast , Vahiné Fierro et Johanne Defay , 3 Ultramarins en route pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Justine Dupont et Sebastian Steudtner, surfeurs de l'extrême Le surf s'est transformé au 20e siècle en un phénomène mondial, un loisir de masse et un sport de haut niveau avec ses foules, ses compétitions, son business, ses stars et son style de vie. L'expression de la culture du peuple de l'eau Extrait du film Surf le feu sacré de Benjamin Morel et Christophe Bouquet • ©Yami 2 Le surf prend ses racines en Polynésie. À Tahiti, glisser sur les vagues n'est que le prolongement d'une maîtrise unique de l’océan, acquise durant le peuplement des îles du Pacifique sur plus de 3 000 ans. En inventant cette technique, les Polynésiens donnent au surf un supplément d'âme qu'aucun autre sport ne porte. En 1976, une pirogue traditionnelle baptisée Hakuléa, relie Hawaï à Tahiti, terre des ancêtres, en recréant les conditions des grandes migrations d'origine. Plus de 4 000 km sont parcourus sans instruments de navigation en se fiant au vent, aux ondes, aux étoiles. Mon père a effectué la première traversée jusqu'à Tahiti pour montrer que les peuples polynésiens n'étaient pas séparés par la terre mais reliés par l'eau. Brian Keaulana, surfeur, sauveteur en mer, fils de Buffalo Keaulana, surfeur emblématique Surf de gros. Extrait de "Surf, le feu sacré" • ©Yami 2 Écriture et réalisation Benjamin Morel et Christophe Bouquet

Images Alizée Chiappini et Grégoire de Calignon

Production Yami 2 - Antoine Boukobza avec la participation de France Télévisions

Durée 90 minutes • © 2024

Partager :