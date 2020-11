Tabassage de Michel Zecler : le parquet requiert la mise en examen des quatre policiers

Le parquet de Paris a requis la mise en examen des quatre policiers accusés d'avoir tabassé Michel Zecler, producteur de musique martiniquais.

Camila Giudice •



Détention provisoire



Appel d'Emmanuel Macron

Les quatre policiers accusés d'avoir tabassé le Martiniquais Michel Zecler avaient été présentés à un juge à la mi-journée ce dimanche, le parquet a requis leur mise en examen en fin d'après-midi.Ils pourraient être mis en examen pour violences volontaires avec arme, en réunion et accompagnées de propos à caractère raciste, ainsi que pour faux en écriture publique, violation de domicile et dégradation volontaire de biens privés en réunion.Le parquet a requis le placement en détention provisoire de trois policiers. Le parquet a également demandé à ce que la quatrième personne impliquée, soupçonnée d'avoir lancée une grenade lacrymogène, soit placée sous contrôle judiciaire. Elle ne pourra plus exercer ses fonction pendant la durée de l'enquête.Michel Zecler, lui, a été contacté par le président de la République ce samedi. L'Elysée a indiqué qu'Emmanuel Macron lui a téléphoné et lui aurait rappelé que ce qu'il avait vécu était "une honte".