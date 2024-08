Taekwondo JO Paris 2024 : l’Antillais Cyrian Ravet décroche la médaille de bronze après le forfait de son adversaire

Passé par les repêchages un peu plus tôt dans la soirée, l’Antillais Cyrian Ravet repart de ses premiers Jeux Olympiques avec la médaille de bronze dans le tournoi de taekwondo en -58 kilos après le forfait de son adversaire l’Italien Vilo Dell'Aquila.

Après une journée folle en émotion, Cyrian Ravet réussit l’exploit de décrocher sa première médaille olympique. Certes, il visait l’or. Mais l’Antillais se contentera du bronze après sa victoire par forfait de son adversaire, l’Italien Vilo Dell'Aquila, lors de la petite finale du tournoi de taekwondo en -58 kilos.

#Paris2024 | 🔥 🇫🇷 CYRIAN RAVET MÉDAILLÉ DE BRONZE 🥉



Le Français rapporte une 49e médaille à la délégation tricolore après le forfait de son adversaire italien 🤩



📺 Les JO en direct : https://t.co/QhiuXTpWno pic.twitter.com/Z0PQtOJMOv — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

Pour arriver à ce combat pour le bronze, Cyrian Ravet s’est défait du Vénézuélien Granado Yahandri lors du combat de repêchage. Dans un match tout en maîtrise, le triple champion d’Europe n’a eu aucune difficulté à se hisser en petite finale. Il remporte son duel deux rounds à zéro.

Des regrets…

Au vu de son aisance dans son combat du soir, l’Antillais aurait pu prétendre à l’or ce mercredi sous les verrières du Grand Palais, à Paris. Mais lors de son combat de la matinée puis celui de l’après-midi, Cyrian Ravet ne s’est pas montré sous son meilleur jour et a manqué de chance. Pour son entrée en lice en huitièmes de finale face au vice-champion du monde en titre, le Russe Georgiy Gurtsiev, engagé sous bannière neutre, le taekwondoïste de 22 ans a dû s’employer, mais est sorti victorieux de son duel en deux rounds.

Quelques heures plus tard, pour son quart de finale face au champion du monde 2023, Park Tae-joon, l’Antillais a vu la victoire lui échapper et les portes des demi-finales se refermer sur son nez pour un rien. À 45 secondes de la fin du combat, il menait de deux points, mais son adversaire plus expérimenté a usé de malice et lui a assené un double coup de pied et s’est envolé vers le dernier carré. Abattu, Cyrian Ravet avait compris que son rêve de médaille d’or olympique devant son public était terminé. Le jeune homme ne s’était même pas arrêté devant la presse.