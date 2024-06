Teahupo'o, vague mythique, héroïne du dernier roman d'Ingrid Astier

Ingrid Astier présente le seul roman qui met en scène la célèbre vague polynésienne, celle où auront lieu les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Son dernier livre "Teahupo'o : le souffle de la vague" publié aux éditions Au vent des îles propose évasion, suspense et voyage au bout du monde. L'occasion de saisir la richesse, la force, mais aussi la violence de cette vague et de la société polynésienne.

Teahupo’o, presqu’île de Tahiti. Là où la route finit, l’aventure commence. Au-delà, la brousse du Fenua ´Aihere – et la vague la plus belle du monde. Le Graal de tout surfeur. D’un homme, elle fait un demi-dieu ou une ombre. Hiro le sait, lui qui brave la mort pour caresser ce mur d’eau. Quand sa sœur Moea revient après sept ans d’absence, il lui faut surfer leur passé. Une vague bien plus difficile à apprivoiser. Quant au paradis cristallisé, le voici menacé par l’ice, une drogue redoutable. Qui est ce Taj arrivé en mercenaire de la mer ? Que vient-il chercher ? Chacun porte en soi une déferlante. Une lame de fond qui peut tout dévaster. La famille, la raison, l’identité.

C'est une vague, qui même quand elle est petite, même quand elle fait un mètre cinquante, c'est une vague qui peut tuer. Et ça, c'est la parfaite héroïne. Ingrid Astier

"Teahupo'o, le souffle de la vague" d'Ingrid Astier • ©Vents des îles / Outre-mer la 1ère

L'auteure Ingrid Astier

Elle-même adepte de nage extrême, Ingrid Astier a séjourné cinq fois en Polynésie et plusieurs mois sur le site de Teahupo’o, en totale immersion. Elle y a recueilli la parole de grands noms du surf (Kauli Vaast, Aelan Vaast, Vetea David, Raimana van Bastolaer, etc.), mais aussi celle de pêcheurs, de tatoueurs, de dealers.



Ce travail sur le terrain nourrit Le Souffle de la vague et lui confère une puissance et une justesse saluées par la critique lors de sa sortie, à redécouvrir avant les épreuves des JO 2024 à Teahupo’o.



Écrivaine au tempérament insulaire (île d’Yeu, Irlande, Polynésie), Ingrid Astier est normalienne et agrégée de lettres. En 2010, elle reçoit le Grand prix Paul-Féval de la Société des gens de lettres et en 2021, le Prix Huré-Bastendorff de l’Institut de France. Elle aime bâtir des mondes en immersion. Le Souffle de la vague est son cinquième roman.

Lecture d'un extrait de Teahupo'o : le souffle de la vague

"Le type monta sur son bateau presque sans un mot et Lascar remarqua d’abord le top en lycra assorti au short. Stars and Stripes.



On ne lui avait encore jamais fait le coup. Au téléphone, l’homme lui avait juste dit qu’il voulait surfer Teahupo’o, s’était vaguement inquiété des conditions météo et avait demandé le prix. Lascar avait hésité.



La voix était autoritaire, arrogante, et il avait désormais sous les yeux exactement la personne qui allait avec. Un enfoiré. Tout se terminerait sans un regard et quelques billets froissés. Sauf si Teahupo’o en décidait autrement.



Pour dire le vrai, la vague avait un détecteur d’humilité. Un détecteur qui ne mentait jamais. Lascar mit les gaz et quitta la marina.



Sous le soleil, les palmiers prirent des reflets argentés. À l’avant du bateau, l’homme finissait de fumer. Ses épis décolorés surplombaient sa planche qu’il waxait. La vague approchait et il jeta son mégot dans l’eau. Au-dessus des montagnes, les nuages restaient accrochés, indifférents au sort qui se jouait. Le vent était offshore."

