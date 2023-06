Tempête Bret : pluies et vents sur la Martinique, le centre se dirige vers la mer des Caraïbes

Actuellement, c'est la nuit de jeudi 22 au vendredi 23 juin, la Martinique est impactée par la tempête tropicale Bret, qui génère des vents puissants. Toutefois, le centre du phénomène se déplace vers la mer des Caraïbes. Des pluies torrentielles sont attendues sur l'ensemble du territoire à l'arrière de la tempête. L'île demeure en alerte rouge cyclonique

Jean-Claude SAMYDE et Péggy PINEL FEREOL (Martinique la 1ère) •

En ce moment, c'est la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 en Martinique. Le centre de la tempête tropicale BRET se situe à 110 km au sud-sud-ouest de la Martinique et se déplace à 26km/h. Les prévisionnistes annoncent que le phénomène s'évacue du Canal de Saint-Vincent en mer des Caraibes.

Dans le pic de l'événement...

La Martinique se trouve dans le pic de l'événement indique Météo-France, avec des conditions de mer et de vent particulièrement intenses.

Le vent moyen souffle du sud-est, avec des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h dans la moitié nord de l'île, et entre 70 et 90 km/h en moyenne dans la moitié sud. Des rafales pouvant atteindre 120 km/h, voire localement 150 km/h, sont attendues dans les zones les plus exposées. Quelques arbres sont tombés sur les routes au Robert et à Rivière-Pilote

Des forts déferlements et des submersions localisées ont été observés, notamment entre le Vauclin et les Salines, ainsi qu'entre les Salines et le Cap Salomon. Sur le littoral, les vagues peuvent atteindre entre 1 mètre et 1,70 mètre.

Le phénomène passe relativement rapidement et l'amélioration progressive est attendue à partir de ce vendredi.

19.600 foyers sans électricité

Dès les premiers vents, des coupures d'électricité ont été signalées dans le sud atlantique.

Les départs d'alimentation de Petite France au François, du Vauclin, de Rivière L'Or à Fort-de-France, de Cap Macré au Marin et de Sainte-Anne sont hors service.

Il n'y a pas d'électricité dans les communes du Vauclin, Marin, Sainte-Anne, Trinité, Robert, Saint-Joseph, Fort-de-France, Francois, Rivière-Pilote et Gros Morne.

À 19h30, il y a 19 600 clients hors tension selon la cellule de crise de EDF à cause de ces Incidents sur le réseau de moyenne tension.

Les équipes de dépannage ne peuvent pas intervenir compte tenu de l'application de la vigilance cyclonique rouge.

Cindy, nouvelle dépression

La tempête tropicale Bret s'évacue en mer des Caraïbes. La dépression tropicale n°4 qui se situe à environ 2 000 km à l'est des Petites Antilles est devenue jeudi soir (22 juin) la tempête tropicale baptisée Cindy. "À ce stade, la trajectoire privilégiée l'a fait passer au large de l'Arc Antillais sans menace directe pour nos territoires", indique Météo France.