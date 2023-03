The Voice : le jeune chanteur guyanais Micha Gravenberch poursuit l’aventure dans l’équipe d'Amel Bent

À peine trente secondes de prestation, Micha Gravenberch, originaire de Saint-Laurent du Maroni (Guyane), a su séduire le jury de "The Voice" du samedi 4 mars 2023. Il a interprété la chanson "Stand Up" de Cynthia Erivo qui évoque l’esclavage et qui a été popularisée par le film "Harriet". Le jeune chanteur guyanais a ouvert une cagnotte en ligne pour participer à l’émission "The Voice".

Jean-Claude SAMYDE •

Âgé de 17 ans, Micha Gravenberch a grandi à Saint-Laurent du Maroni et chante du gospel, de la soul et du RnB. Il joue également de la guitare et du piano.

Samedi 4 mars 2023, il réalise son rêve de participer à l’émission "The Voice".

À peine avait-il commencé à chanter, tout juste 33 secondes, la coach Zazie appuie sur le buzzer rouge, retourne son fauteuil, suivi dans la foulée par Amel Bent, Vianney, et le duo Bigflo et Oli. Micha a conquis le jury composé de quatre coachs en interprétant "Stand Up" de l’auteur compositrice britannique Cynthia Erivo qui évoque l’esclavage et qui a été popularisée par le film "Harriet".

Micha Gravenberch a su séduire le jury de l'émission "The Voice" du samedi 4 mars 2023 • ©CAP/The Voice/TF1



Le jeune chanteur guyanais franchit le casting de cette émission devant un public debout pour saluer sa performance. "T’es incroyable", lui lance Amel Bent, qui s’avoue "bouleversée par ce grand moment".

Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs, Micha Gravenberch, le nouveau membre de l'équipe d'Amel Bent, est revenu sur les conditions de sa participation à cette émission de la Guyane à Paris.

Quand je dis que ça n’a pas été facile d’arriver jusqu’ici, c’est que voilà, financièrement ce n’est pas incroyable. Pour les auditions à l’aveugle, il a fallu gérer les billets d’avion, et ça a été un peu compliqué. J’avais ouvert une cagnotte pour récolter un peu d’argent. J’ai fait une cagnotte, mais je ne l’ai pas trop partagée non plus parce que je voulais un peu de confidentialité. Je l'ai partagée avec des gens assez proches. Micha Gravenberch à Télé-Loisirs

Micha Gravenberch, le gagnant Yana Pépites 2021, est qualifié pour la suite de l’émission au mois d’avril. Dans l’immédiat, il va retourner en Guyane et se consacrer à son baccalauréat blanc dans quelques jours.