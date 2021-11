Thierry Henry poursuit son engagement contre le harcèlement en ligne

"Nous avons besoin de l'aide de personnes haut placées (...). Nous devons nous rassembler pour nous assurer que ces gens vont par exemple passer une loi et rendre ces plateformes plus responsables de ce qui s'y passe", a déclaré l'ancienne gloire d'Arsenal et de l'équipe de France.

Le champion du monde 1998 a annoncé mardi dans la capitale portugaise son partenariat avec la marque Puma et la fondation Game of our lives à l'occasion du Web Summit, grand-messe annuelle de l'économie numérique et des nouvelles technologies.

“We need to be together. We need to be a team to ensure we can do something.”

