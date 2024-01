Trafic de cocaïne : jusqu'à quatre ans de prisons pour des trafiquants guyanais à Périgueux

Douze prévenus ont été jugés ce lundi 29 et mardi 30 janvier devant le tribunal correctionnel de Périgueux pour trafics de stupéfiants en provenance de Guyane. Les onze hommes et l'unique femme ont tous été reconnus coupable. Les peines s'étendent de dix mois ferme à quatre ans ferme, pour les plus lourdes, selon le journal Sud-Ouest.

Cette semaine, le tribunal correctionnel de Périgueux a reconnu coupable l'ensemble des personnes jugées pour leur implication dans un trafic de drogue entre la Dordogne et la Guyane, selon les informations du journal Sud Ouest.

Un réseau organisé entre la Guyane et la Dordogne

Comme le rappelle Sud-ouest lundi, les faits remontent au début du mois de décembre où deux Guyanais de 23 et 26 ans sont interpellés au volant d'un SUV allemand à Trélissac, dans la banlieue est de Périgueux. Lors du contrôle, les forces de l'ordre constatent que les deux hommes, qui revenaient de Cayenne, transportaient chacun plus d'un kilo de cocaïne, formé en ovules, dans leur estomac. Au total, 2,2 kg de cocaïne sont retrouvés pour un montant estimé à 150.000 euros. Et selon les informations du journal, les deux dealers n'étaient pas à leur coup d'essai.

En effet, les deux Guyanais, ancrés dans le trafic intercontinental, avaient des contacts avec un "piroguier" à Saint-Laurent-du-Maroni, l'une des plaques tournantes du trafic de cocaïne en Guyane. Ce dernier, serait dans une "position idéale" pour la présidente du tribunal en raison de ses traversées quotidiennes du Maroni, le fleuve entre le Surinam et la Guyane.

Le piroguier aurait recruté "au moins quatre mules" toujours selon le journal, pour permettre de livrer l'Hexagone, pour ensuite la distribuer à un réseau de revendeurs qui écoulaient la marchandise à travers la Dordogne.

De 10 mois à 4 ans de prison ferme

Mardi 30 janvier, après deux jours de procès, le tribunal correctionnel a donc prononcé l'ensemble des peines pour tous les participants à ce vaste réseau. Les juges ont prononcé des peines identiques aux réquisitions prononcées le matin même.

Les deux jeunes guyanais âgés de 22 et 26 ans, contrôlés à Trélissac avec plusieurs centaines d'ovules de cocaïne dans l'estomac, ont été condamnés à une peine de cinq ans de prison assortie d’un an avec sursis probatoire pour l'un et à une peine de quatre ans assortie d’un an avec sursis probatoire pour l'autre.

Deux autres personnes, de 31 et 26 ans, ont été reconnues coupables d'avoir vendu du cannabis et de la cocaïne, devront purger une peine de quatre ans de prison ferme pour le plus vieux d'entre eux, tandis que le second devra s’acquitter de quatre ans de prison dont un an assorti d’un sursis probatoire. Sud-ouest rapporte que son ex-compagne a été condamnée à une peine de dix-huit mois dont huit mois avec sursis.

Enfin, les sept autres prévenus, reconnus d'avoir aidé au recrutement de mules en Guyane, d'avoir "réservé les billets d’avion" ou encore "loué des appartements à Périgueux", ont été eux condamnés dans une moindre mesure.