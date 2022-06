Traversée de la Manche en yole : les Martiniquais ont quitté Douvres, direction Calais [DIRECT]

Ils se sont lancés à l'assaut de la Manche ! Une vingtaine de yoleurs martiniquais a quitté Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, mardi après-midi, avec pour objectif de rallier Calais dans les Hauts-de-France. Un défi inédit dans des conditions de navigation excellentes.

C'est la première fois qu'une telle traversée est tentée à bord de l'embarcation traditionnelle martiniquaise, classée au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Une yole ronde a été mise à l'eau à Douvres un peu avant 15h30 (heure de l'Hexagone) mardi 14 juin 2022. Une vingtaine d'équipiers se relaie pour tenter de rallier Calais à environ 40 km, du côté français de la Manche, à bord de la yole GSA Caraïbes.

Les coursiers sur une plage de la ville anglaise de Douvres, avant le départ. • ©CBLS

Conditions météorologiques excellentes

Le départ a été donné sous un grand soleil. Il n'y a pas beaucoup de vent ce lundi, entre 18 et 19 nœuds environ. "C'est pas trop fort, c'est bon, les gars peuvent naviguer tranquillement", assure Hubert Noreskal, président de l’association Bwa Viré, qui prépare l'événement depuis environ six mois. Ils devraient donc être entre 14 et 16 équipiers, voire 18, dans la yole de 10m50 équipée d'une voile de 50m². Des relais sont rendus possibles grâce aux bateaux suiveurs qui accompagnent l'embarcation tout au long de son trajet.

Les Martiniquais se sont élancés un peu après 15h (heure de l'Hexagone). • ©CBLS



L'équipe est composée de yoleurs chevronnés, ainsi que d'élèves du lycée professionnel Croix-Rivail en Martinique. Arrivés tout droit de Martinique, les yoleurs ont pu s'entrainer sur un lac dimanche, avant de prendre la direction de Calais lundi. Là-bas, ils ont pu tester la yole dans les eaux de la Manche, quelques heures avant d'entamer ce défi historique.

Une traversée très réglementée

Pour pouvoir tenter ce défi unique, il a fallu beaucoup discuter. La réglementation dans les eaux britanniques est drastiques. Après quelques réunions et rebondissements, Christophe Dédé, professeur d'EPS à l'origine du défi, a finalement obtenu l'autorisation de faire la traversée complète de la Manche de Douvres à Calais en une seule fois. Des membres du yacht club de Calais sont présents aux côtés des Martiniquais. Ils guident l'équipe, donnent des consignes quant à la direction à prendre.

Mardi matin, il a fallu rejoindre l’Angleterre d'où a été planifié le départ. Certains membre de l'équipe ont pris le ferry depuis Calais, d’autres ont embarqué à bord de bateaux pneumatiques. L'une des embarcations a été déroutée par les autorités à cause d’un bateau de migrants repéré sur le chemin. Le départ, qui devait être donné à la mi-journée, a finalement eu lieu un peu avant 15h30 (heure de l'Hexagone). Pour traversée le chenal, les autorités françaises ont demandé aux organisateurs d'attacher la yole pour qu'elle soit tractée par une vedette.