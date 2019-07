Trois ans de prison ferme en appel pour l'aide-soignant martiniquais qui avait maltraité une nonagénaire

Trois ans ferme

Le Martiniquais qui avait été filmé en flagrant délit de maltraitance sur une femme de 98 ans dans un EHPAD, en février dernier, a vu sa peine révisée en appel. Condamné à cinq ans de prison ferme en mars , Albert Cardou avait fait appel: il ne fera finalement que trois ans ferme (et deux en sursis) après décision de la Cour d’appel de Paris.C’est grâce à une caméra de surveillance que la famille avait pu confirmer les dires de la plaignante, qui se disait violentée depuis un an et demi.Sur les vidéos, on le voit en effet frapper et insulter une dame de 98 ans qui le supplie d'arrêter. Albert Cardou avait été condamné à cinq ans de prison, vendredi 22 mars, par le tribunal de Créteil (Val-de-Marne).A l'audience, le président du tribunal avait ordonné le huis-clos le temps de la diffusion des vidéos, "pour la dignité" de la victime. Les images avaient été enregistrées durant trois jours début février par une caméra que les enfants de cette dame, soupçonnant des violences, avaient placée dans sa chambre.Le bourreau est un père de famille de 57 ans sans histoire, décrit comme un "homme bon", selon sa femme, un aide-soignant "exemplaire" et "apprécié" de ses collègues et employé dans le secteur depuis trente ans. Albert Cardou n'avait reconnu les faits qu'une fois confronté aux vidéos de caméra surveillance.Le Martiniquais s'est vu confirmer l'interdiction d'exercer une activité d’aide soignant de manière définitive.