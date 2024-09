"Tu ne sais ni ce qui t’attend, ni ce qui va se passer " : Au cœur de la prostitution en Martinique

La prostitution est un sujet tabou en Martinique où 300 prostituées ont été identifiées en 2023. Parmi elles, 90 % sont des migrantes venues du Venezuela, de Haïti ou encore de République dominicaine. Des antennes locales d’organisations hexagonales agissent pour leur venir en aide et les accompagner vers la sortie de la prostitution. Ce film suit leur engagement auprès des prostituées sur le chemin de la réinsertion et de la dignité.

Au coeur de Fort-de-France, le quartier des Terres-Sainville concentre une forte population d'immigrés avec de très faibles revenus, principalement originaires des territoires voisins : République dominicaine, Haïti, Sainte-Lucie, Venezuela, Colombie... Contraints de vivre dans un habitat vieillissant et insalubre avec peu de commerces et de services, ils font aussi face au quotidien à la violence et aux trafics en tout genre.



Nombreuses sont les femmes qui, ayant fui la pauvreté et les violences de leur pays d'origine, finissent par s'y prostituer pour survivre. "Le plus vieux métier du monde" est bien souvent leur ultime recours.

Le documentaire "En Martinique pas pour le plaisir. De l'exil à la prostitution" suit en immersion des acteurs d'associations engagées au quotidien auprès de ces femmes pour les aider à sortir de l'enfer de la prostitution. Il donne aussi la parole aux victimes.



Une population stigmatisée

Le premier jour, j’ai dormi dans un hôtel et j’ai essayé de trouver la communauté espagnole. On m’a parlé de Terres Sainville qui, en fait, est le quartier de la prostitution. Une prostituée

Les Martiniquais.es, ainsi que leurs administrations, ont tendance à établir un lien entre migrantes hispanophones et prostituées, stigmatisant encore davantage ces victimes.

Souvent mères célibataires, âgées majoritairement de 30 à 47 ans, surendettées et isolées, ces femmes ont un faible niveau de français et méconnaissent leurs droits et les aides auxquelles elles pourraient prétendre.

Une prostituée témoigne • ©Une Prod à soi



Vers la sortie de la prostitution

Des citoyennes engagées au sein principalement de l’antenne martiniquaise du Mouvement du Nid et de la Croix-Rouge suivent et accompagnent ces femmes tout au long de leur parcours dans le but de les aider à sortir de la prostitution. Elles sont à leurs côtés dans leur combat au quotidien contre la discrimination, l'isolement, les traumas vécus ou encore subis mais aussi dans leurs avancées vers un avenir meilleur.

Lavinia va régulièrement prendre des nouvelles des prostituées • ©Une Prod à soi avec la participation de France Télévisions

Lavinia est déléguée départementale du mouvement du Nid, Martinique . Cette association vient en aide aux migrantes qui se prostituent dans les rues de Fort-de-France. Une fois par semaine, elle se rend sur le terrain, le soir pour les rencontrer dans les rues du quartier de Terres-Sainville et leurs proposer de l’aide.

Lavinia explique le projet du Nid : "Le projet de société du mouvement du Nid est assez clair et simple : lutter contre les causes et conséquences du sytème prostitutionnel en vue de sa disparition."



L’association travaille en relation étroite avec la Croix-Rouge avec l’objectif d’accompagner les prostituées vers un parcours d’insertion économique et un accès aux droits.

Nous sommes peu sur le territoire à nous soucier de l’avenir de ces femmes. Nous nous sommes naturellement connectées. Le Nid, en tant qu’association, accueille les femmes, leur propose des cours de français et de l’aide administrative, puis nous les redirigeons vers le programme de parcours de fin de prostitution de la Croix-Rouge. Elles choisissent d’y rentrer ou pas. Lavinia, déléguée départementale du Mouvement du Nid.

Les équipes font des points régulièrement sur le parcours de sortie de prostitution des femmes qu'elles suivent • ©Une Prod à soi avec la participation de France Télévisions

Face à l’augmentation des flux migratoires depuis 2020, ces deux associations ont davantage resserré leurs actions. À ce jour, elles accompagnent une cinquantaine de prostituées.



Ce film suit leur engagement auprès de celles qui ont choisi d’essayer de "s’en sortir". Un tournage en immersion qui capte au plus près le travail de l’ombre de ces structures, leurs combats contre les discriminations, l’isolement et les traumatismes, mais également leurs victoires, petites ou grandes, du quotidien.



Un voyage inédit au cœur de la prostitution en Outre-mer, un milieu encore méconnu et ignoré, où les violences faites aux femmes atteignent des chiffres de plus en plus élevés.

Les femmes qui ont été bénéficiaires du parcours sont à ce jour toutes sorties de la prostitution. Une lueur d’espoir pour celles qui sont encore en activité en Martinique.

L'intégralité du documentaire est à retrouver ici.

Auteure et réallisatrice : Sohée Monthieux

Production : Une Prod à soi avec la particpation de France Télévisions

Durée : 52 minutes

© 2023