Le tweet jugé "raciste" de Nadine Morano continue de susciter de nombreuses réactions

Outrée mais habituée à entendre ses inepties débitées souvent en tenue de cirque... Sénégalaise très bien née ayant obtenu la nationalité Française il y a 3 ans... visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. indigne de cette fonction gouvernementale en France https://t.co/ZYwul3pliB — Nadine Morano (@nadine__morano) 19 juillet 2019

La réaction de Sibeth Ndiaye

Trois jours après le Tweet de Nadine Morano qui avait pris pour cible la porte parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, la polémique ne retombe pas.L'eurodéputée a publié le message ci-dessous le 19 juillet 2019 à 7H41. Un message retwitté ensuite sur le compte @lesRepublicains et qui a entrainé une vague de réactions.

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a répondu ce lundi sur BFM TV au tweet de Nadine Morano. "Je crois qu'il faut essayer d'élever un petit peu le débat et ne pas se rouler dans la fange avec ceux qui s'y complaisent [...] "Quand on est responsable politique (...), en tout temps et en tout lieu, on doit essayer de faire respecter (les valeurs républicaines), et ça implique qu'on ne dit pas du Juif qu'il est riche parce qu'il y a un sous-jacent antisémite, ça implique qu'on ne dise pas de l'Arabe qu'il est voleur ou qu'on dise pas du Noir qu'il est paresseux et porte des tenues de cirque", a-t-elle mis en garde.

La réaction des membres du gouvernement

« Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, ou le rejet de l'autre » - Jacques Chirac

Un jour, @nadine__morano a peut-être été républicaine.

Tel n’est définitivement plus le cas. https://t.co/1AEEA99TeY — Christophe Castaner (@CCastaner) 20 juillet 2019

Qu'est-ce qui gêne Nadine Morano ? Son style vestimentaire ou que @SibethNdiaye soit Française, et pire encore, Ministre de la République ? Plein soutien à Sibeth. https://t.co/vHYThHYWjT — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 19 juillet 2019

"Ce qui me gêne côté vestimentaire en ce qui te concerne c’est que ta veste soit réversible en fonction de tes intérêts personnels on a tous en mémoire tes propos à l’égard de Macron. Tu n’as pas hésité à vendre ton âme pour être ministre ..." @nadine__morano pic.twitter.com/ziFdRIn6YT — Guillaume Gabriel 🇫🇷🇪🇺 (@GuiGab92) 20 juillet 2019

Racisme ordinaire, dérapages et amalgames ordinaires,« pensée » ordinaire.

Ordinaire je me demande si ce n’est pas le meilleur qualificatif pour @nadine__morano

La « banalité » qui amène toujours au pire. Et donc à combattre sans relâche.

Plein soutien à @SibethNdiaye pic.twitter.com/BZO1It6oeX — Marc Fesneau (@MFesneau) 19 juillet 2019

L'ex-ministre Nadine #Morano se distingue à nouveau par ses remarques racistes et discriminantes. La prochaine fois qu'elle attaquera la porte-parole du gouvernement, je l'invite à piocher ailleurs que dans le bréviaire du Rassemblement national. Tout mon soutien à @SibethNdiaye. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 19 juillet 2019

La réaction des parlementaires

Les propos ouvertement racistes de @nadine__morano sont indignes d'une responsable politique. Vous devez les retirer et présenter vos excuses, sous peine de poursuites. Soutien politique et amical à @SibethNdiaye, au nom des députés @LaREM_AN. https://t.co/AbRzJUhfYI — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 19 juillet 2019

Sibeth Ndiaye est une française et membre du gouvernement.

Le cirque, c'est le bruit que vous faites pour courir après l'extrême droite.

Les inepties, c'est celles que vous debitez pour justifier de ne pas être raciste "j'ai une amie plus noire qu'une arabe". https://t.co/6XBUjB3KVd — Aurore Bergé (@auroreberge) 19 juillet 2019

Ceux qui défendent le propos de Nadine Morano

L’hystérie autour des propos de @nadine__morano est incroyable. Les censeurs continuent à traquer le racisme là où il n’est pas. Moi aussi je pense que @SibethNdiaye s’habille n’importe comment et ses propos sur le kebab sont ridicules. Et nous sommes des millions à le penser ! — Julien Aubert (@JulienAubert84) 20 juillet 2019

