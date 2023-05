Un homme tué par balle alors qu'il tentait de fuir la police en Guadeloupe

Le jeune homme de 26 ans a été touché par un policier alors qu'il tentait d'échapper à une interpellation. Une enquête de l'IGPN a été ouverte.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Un homme de 26 ans a été tué jeudi par un policier qui lui a tiré dessus lors de son interpellation à Baie-Mahault, en Guadeloupe, a indiqué le parquet de Pointe-à-Pitre.

Recherché pour vol, recels en bande organisée, extorsion aggravée et séquestration, il a été touché par au moins un tir d'un policier. Un policier a également été "légèrement blessé" lors de cette intervention, menée par des effectifs du Raid et de la police judiciaire de Guadeloupe.

Les faits se sont produits "alors qu'il tentait, malgré les sommations qui lui étaient faites, de prendre la fuite au volant d'un véhicule en mettant en danger plusieurs fonctionnaires de police", précise un communiqué de Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

Enquête de l'IGN

Une enquête pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Elle visera à déterminer avec précision les circonstances du décès" lors de cette intervention, selon la même source.

Ces faits surviennent dans un contexte d'augmentation de la violence et du trafic d'armes dans l'archipel.

"C'est notre jeunesse guadeloupéenne qui s'entretue sous nos yeux, certes souvent autour des trafics, mais parfois pour des motifs beaucoup plus futiles comme le vol d'une chaîne en or ou d'un scooter", a déploré, jeudi, dans un communiqué la fédération locale du Parti socialiste. Elle a appelé à "une prise de conscience collective, une mobilisation générale et des moyens enfin à la hauteur des enjeux".