Un jeu de société créé une polémique raciste, l’auteur s’excuse sur les réseaux

"Tu ris, tu perds", un jeu initialement diffusé sur Youtube et commercialisé depuis 2019, fait l’objet d’une controverse. En cause, des cartes qui peuvent être assimilées à du racisme. Aziz Aboudrar, le créateur du jeu, est revenu ce mardi 17 janvier sur la polémique, en présentant ses excuses.

Inès Apetovi

"Comment appelle-t-on un autocar rempli de migrants ?", "Comment appelle-t-on un nain antillais qui porte une croix ?" ou encore "Comment appelle-t-on un Français déguisé en sorcier aux Antilles ?". Ces exemples de questions, ou plutôt de "blagues", sont issues d’un jeu de société appelé "Tu ris, tu perds". Au départ, il a fait le succès de son créateur, le youtubeur et comédien Aziz Aboudrar, grâce à des vidéos diffusées sur sa chaîne Youtube depuis 2017.

Le principe est simple : deux équipes se défient en duel dans une bataille de "blagues". Le premier qui rit a perdu. Dans un esprit très second degré, souvent s'ensuit un gage pour celui qui rigole, comme prendre de légers coups de poings par un boxeur ou encore se faire épiler chez l’esthéticienne… Le jeu d’Aziz Aboudrar a accueilli des humoristes, mais aussi des sportifs, comme Kilian Mbappé, Romane Dicko, ou les Guadeloupéens Christopher Nkunku et Teddy Riner.

Depuis 2019, le jeu populaire sur Youtube est commercialisé sous la forme d'un jeu de société de 270 cartes, vendu dans de grandes enseignes pour les 16 ans et plus.

Des cartes jugées racistes

"J’ai réussi à mettre la main dessus [sur le jeu, ndlr] et j’étais choquée à quel point les blagues étaient vraiment racistes, ou en tout cas basées sur des clichés […] dont on est vraiment fatigués", dénonce la créatrice de contenu Crazy Sally, dans une vidéo postée sur Instagram. La vidéo devient virale, de nombreuses personnes s’insurgent en commentaire et la polémique enfle.

Ce mardi 17 janvier, Aziz Aboudrar a présenté ses excuses dans un post sur le même réseau social. Le comédien confirme qu’il va échanger avec ses équipes pour retirer certaines cartes qui ont pu être mal interprétées.

Pour des associations militantes anti-racistes interrogées par la 1ère, il n'est pourtant pas évident que les cartes incriminées tombent sous le coup de la loi.

Le juriste Frédéric Dos Santos du mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) explique dans un premier temps que le jeu "mérite une analyse sérieuse" auprès de la commission juridique des avocats de l’association. "En théorie, il faut voir les propos. Il y a peut-être des cartes qui paraissent racistes et qui sont passibles de poursuites, mais nous devons nous référer aux tribunaux et aux juridictions", relate Frédéric Dos Santos. Pour l’instant, le MRAP n’a pas l’intention d’assigner en justice l’éditeur du jeu, célèbre pour le jeu des "Mille Bornes" et "Burger Quiz". "A minima, on se réserve la possibilité d’intenter une action, la plus appropriée, après étude du jeu", conclut le juriste.

Retrait provisoire du jeu chez Joué Club

Deux responsables peuvent être mis en cause dans la commercialisation de "Tu ris, tu perds" : l’éditeur du jeu, Dujardin, et les magasins qui vendent le produit. Frank Mathais, porte-parole de Joué Club, explique que l’enseigne peut décider ou non de retirer le jeu "en fonction des retours du public" : "le jeu est peut-être mal orienté en fonction des sensibilités des gens. C’est une question d’interprétation", souligne-t-il. La maison Dujardin, productrice du jeu, n’a pas nous souhaiter répondre.

Hier, Joué Club a pris la décision de "mettre en pause le jeu sur le site" selon son porte-parole. "Nous sommes dans l’attente de plus d’informations. Le créateur devrait revoir ses cartes trop fortes en termes de clichés, comme annoncé sur ses réseaux", reprend Frank Mathais. "Tu ris, tu perds" n’est donc plus accessible à la vente en ligne sur leur site, mais il reste présent dans les rayons des magasins de la marque.