Une centaine de personnes manifeste à Paris à l'appel du Crefom

Une centaine de personnes a répondu à l'appel à manifester du Crefom, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, ce samedi après-midi à Paris. Elles ont été rejointes par des "gilets jaunes".

Camila Giudice et Sarah Vildeuil •

Une centaine de personnes s'est rassemblée place de la Nation, à Paris. • ©Sarah Vildeuil

Une forme de mépris est là, avec des conseillers de ministres qui ne connaissent rien aux Outre-mer et qui prétendent connaître mieux que nous notre propre destinée. A un moment donné, ça suffit. Il faut dire que ça suffit. Daniel Dalin

Des Mahorais très mobilisés

"Les territoires d'Outre-mer sont les laissés pour compte de la République" juge Claudy Siar, le fondateur de Tropiques FM, depuis le kiosque de la place de la Nation à Paris. Devant lui, une centaine de personnes est venue ce samedi après-midi exprimer leur colère face au traitement des territoires ultramarins par l'Etat.Les manifestants se sont rassemblés à l'appel du Crefom , le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, et de son président Daniel Dalin.Le militant est très en colère contre le gouvernement, dont il dénonce les promesses non tenues et l'attitude de "mépris" :

Parmi les manifestants, une délégation de Mahorais et Mahoraises, venues de Marseille, s'est particulièrement mobilisé. Sur leurs pancartes, les griefs de l'île et ce constat selon eux : "Mayotte est abandonné".

Soutien des "gilets jaunes"

Dans l'après-midi, des manifestants "gilets jaunes" ont croisé le chemin rassemblement. Ils ont exprimé leur soutien au cri de "solidarité avec les Dom-Tom" :