Coronavirus : une députée invite les Polynésiens de l'Hexagone à confectionner des masques

Stéphanie Atger a lancé un appel aux Polynésiens de l’Hexagone pour confectionner des masques aux couleurs de leur archipel, destinés aux personnes âgées de l’Essone, circonscription de la députée. Rapidement relayé, l’appel à la solidarité dépasse ses espérances.

Outre-mer la 1ère •

J'ai lancé un appel à la #Solidarité pour mettre en relation les fabriquants de tissu, et les nombreuses forces vives polynésiennes dans l'Hexagone pour la confection de masques. Je prendrai en charge les frais de tissu. Nous distribuerons ces masques au plus grand nombre. (1/2) pic.twitter.com/Lbkswo7W9J — Atger Stéphanie (@StephanieAtger) April 9, 2020

Solidarité avec ses origines

Il y a des artisans polynésiens qui travaillent dans l'Hexagone, que je rencontre quand je vais dans les marchés polynésiens ou à la délégation.

"Pourquoi ne pas amener la Polynésie en Essonne ?"

Le fait que les personnes portent les couleurs polynésiennes peut permettre un début d’échange sur la culture polynésienne en Essonne.

S’il y a une leçon qu’il faut retenir de cette période d’épidémie, c’est l’importance de la solidarité. La députée de l’Essonne Stéphanie Atger, aussi vice-présidente de la délégation aux Outre-Mer de l'Assemblée nationale, le met en pratique pour aider dans sa circonscription.D’origine polynésienne, la députée “s’est engagée à encourager la confection de masques en tissu”, qui seront fabriqués en majeure partie par une association polynésienne située au Havre à partir de mi-avril, explique-t-elle dans un communiqué de presse le 8 avril. Elle souhaite ensuite redistribuer ces masques aux personnes âgées et associations qui travaillent avec elles dans un premier temps.Pour se faire, il fallait trouver des fournisseurs et de la main d'oeuvre.De cette manière, Stéphanie Atger a réussi à trouver un fournisseur de tissu polynésien dans l'Hexagone. Elle prendra en charge les frais de tissu pour ensuite “acheminer directement les tissus auprès des couturières qui se sont portées volontaires, et on ira chercher les premiers masques quand ils seront prêts dans trois semaines ou avant.”L'initiative est aussi une manière pour la députée de créer des liens entre sa culture et sa circonscription. Ainsi, ils se concrétisent de manière “très naturelle, très humaine, dans une période que personne n’aurait pensé vivre”, avoue Stéphanie Atger, émue.



Pour la députée, c'est aussi une manière de renforcer les liens entre les Polynésiens dans l'Hexagone, comme elle l'explique ici :

Entretien avec Stéphanie Atgé