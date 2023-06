Une mère Guyanaise de sept enfants condamnée à 30 mois de prison pour trafic de cocaïne entre la Guyane et la Sarthe

Partager :

Une femme âgée de 30 ans a été condamnée le mercredi 21 juin 2023 par le tribunal du Mans (Sarthe) à 30 mois de prison pour trafic de cocaïne entre la Guyane et la Sarthe. Le 8 mai 2023 la Guyanaise transportait in corpore 86 ovules de cocaïne, soit un total de 926 grammes et devra payer une amende douanière de 61116 euros.

Jean-Claude Samyde •

Le 7 mai 2023, une femme originaire de Guyane a pris un vol de Cayenne à Paris avec une quantité de cocaïne pesant 926 grammes et d'une valeur de 60 000 euros. Pour transporter la drogue, elle a avalé 86 ovules et a voyagé pendant huit heures avec cette substance illicite. Malgré les contrôles de sécurité dans les différents aéroports, elle a réussi à échapper à la détection et a pris un taxi à l'aéroport d'Orly en compagnie d'un enfant. Son intention était de se rendre au Mans, dans la Sarthe. Des douaniers en mission de surveillance sur l'aire de Sargé-lès-le-Mans sur l'autoroute A11, lors d'un simple contrôle de routine, arrêtent le taxi. Devant les réponses peu convaincantes de la femme, ils ont décidé de lui faire passer des examens approfondis. Les examens ont révélé que la femme transportait in corpore 86 ovules contenant de la cocaïne, soit un total de 926 grammes. Elle a refusé de donner des informations sur l'origine et la destination de la drogue, ainsi que les codes de son téléphone portable. Cette femme, mère de sept enfants, n'avait jamais travaillé et avait déjà effectué quatre allers-retours entre la Guyane et la France, du 1er décembre 2022 au 8 mai 2023, alors même qu'elle était sous le coup d'un arrêté lui interdisant de quitter la Guyane. Le site d'information Actu.fr annonce que le mercredi 21 juin 2023, la trafiquante guyanaise a été jugée par le tribunal du Mans (Sarthe); Bien qu'elle n'ait jamais été condamnée auparavant, elle a avoué avoir accepté d'être une "mule" pour la première fois par nécessité d'argent. Après avoir été reconnue coupable, la mule a été condamnée à une peine de 30 mois de prison ferme avec maintien en détention. En outre, elle devra payer une amende douanière de 61116 euros.

Partager :