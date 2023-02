Une soirée au Heat Club avec le DJ polynésien Harmelo [Une semaine à Montpellier]

À l'occasion du carnaval antillais de Montpellier du 23 au 25 février, Outre-mer La 1ère est allée à la rencontre de la communauté ultramarine dans la ville de l'Hérault, située dans le sud de l'Hexagone. Parmi elle, Keanu Ben Soussan, surtout connu sous le nom de DJ Harmelo, qui mixe tous les jeudis dans un club huppé de Montpellier.

Jeudi soir, 23h30. DJ Harmelo arrive au Heat Club, une boîte de nuit branchée de Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Depuis le mois d'octobre, chaque semaine, il se retrouve derrière les platines du club entre minuit et 2 heures du matin. Ce soir-là, Harmelo est particulièrement fier : la veille, il a remporté le "DJ contest family", un concours mettant en valeur les jeunes Disque-jockey de la région.

Pour le moment, le club est encore vide. Des gros ballons rouges en forme de cœur flottent un peu partout dans la salle : ce soir, c'est une spéciale Saint-Valentin. Les employés se mettent en place. L'un lave une dernière fois le sol (qui a gardé son odeur de bière renversée du week-end dernier). Un autre allume les bougies sur les tables. Harmelo, lui, branche son ordinateur dans l'espace réservé au DJ, qui surplombe la piste de danse.

DJ Harmelo, ou Keanu Ben Soussan à l'état civil, a 23 ans. "Ça fait trois ans que je suis DJ producteur, et un an et demi que je suis à Montpellier", raconte ce Polynésien originaire de Tahiti. La première fois qu'il a touché a des platines, "c'était à l'anniversaire d'un ami. À l'époque, je pensais que tout le monde n'écoutait que de l'électro à Tahiti. Mais tout de suite, les gens m'ont dit 'Nan nan nan, nous, on veut de la musique de chez nous'." Depuis, le mixeur met un point d'honneur à intégrer des sons polynésiens dans ses sessions DJ.

DJ Harmelo derrière sa table de mixage au Heat Club, près de Montpellier. • ©Quentin Menu

Warm Up

Il est minuit. Les portes du Heat Club s'ouvrent enfin. Ce soir-là, les fêtards rentrent au compte-goutte. Harmelo sait qu'il va falloir un peu de temps avant de les ambiancer. Son rôle à lui, c'est le warm up : il est chargé de la première partie de soirée pour chauffer le public, avant qu'un autre DJ prenne la suite à 2h du matin.

Mais peu importe si ce n'est pas lui qui emmènera les jeunes montpelliérains jusqu'au bout de la nuit. S'il est ici, c'est parce qu'il veut apprendre, se perfectionner et partager sa culture du Pacifique. "À Tahiti, on a un style musical particulier qui s'appelle le Deck. C'est un mélange de sonorités un peu reggaeton, moombahton avec des sons électros et bien sûr des sons locaux de chez nous", explique-t-il. En apprenti artiste, il produit également lui-même des morceaux, en collaboration avec des rappeurs et des chanteurs du Pacifique. Y compris avec sa sœur, Jade L, elle aussi installée à Montpellier.



Retour au Heat Club, où la foule commence petit à petit à se chauffer. Il est 00h40. Devant DJ Harmelo, deux platines et une table de mixage. "Sur chaque platine, droite, gauche, on va avoir une musique A et une musique B, explique le Polynésien, casque autour du cou. Au centre, c'est la table de mixage, qui va permettre de gérer les volumes et tout ce qui est un peu plus précis : la basse, les mediums, les aiguës..."

Le but du jeu, c'est de passer de la musique A à la musique B sans que les gens s'en aperçoivent. DJ Harmelo, DJ polynésien à Montpellier

Table de mixage de DJ Harmelo au Heat Club, près de Montpellier. • ©Quentin Menu

Justin Bieber, Ariana Grande, Aya Nakamura... Le DJ a trouvé la bonne formule pour happer la foule de jeunes du club montpelliérain. On le regarde. On danse. On boit. On chante. Voilà à quoi se résument les jeudis soir de Keanu.

Pacific Night

En plus de ses productions maisons et de ses soirées au Heat Club, DJ Harmelo est aussi l'instigateur d'une soirée 100 % Pacifique, la Pacific Night, qui a lieu une fois par mois au ÈKS Club, près de Montpellier.

"Ce que je voulais importer et créer ici, c'était un concept où je pouvais mélanger un DJ set avec des rappeurs, des artistes, mais aussi avec des spectacles et des shows du Pacifique : danse du feu, danse polynésienne..." De mois en mois, le bouche-à-oreille fonctionne. La Pacific Night fait le plein parmi la communauté calédonienne et polynésienne.

La prochaine aura lieu le 18 mars de minuit à 6 heures, avec en invités le chanteur Birdking et les rappeurs Hi et Joh. Au Heat Club, DJ Harmelo continue de scratcher, en attendant que l'autre DJ de la soirée prenne la relève. On le retrouvera une nouvelle fois derrière les platines au même endroit, à la même heure, la semaine prochaine.

Retrouvez la rencontre avec DJ Harmelo dans ce module vidéo réalisé par Olivier Canneval :

Une semaine à Montpellier - DJ Harmelo, un DJ polynésien derrière les platines. • ©Outre-mer La 1ère

