VIDÉO. A la 1ère page : Jade Amory trouve l'inspiration dans son enfance

La Martiniquaise Jade Amory est auteure et illustratrice de livres illustrés pour enfant. "Noémie au parc des Mamelles" fait partie d’une suite d’albums dans lesquels une petite fille antillaise prénommée Noémie découvre le patrimoine des Antilles.

L’auteure : Jade Amory

Jade Amory est une jeune illustratrice et auteure martiniquaise. Elle cherche à promouvoir le patrimoine de la Caraïbe à travers ses livres illustrés pour enfants. Elle souhaite offrir à la jeunesse antillo-guyanaise des albums dans lesquels celle-ci puisse s'identifier, aussi bien à travers les personnages qu’à travers les lieux représentés.

Son livre : "Noémie au parc des Mamelles"

"Noémie au parc des Mamelles" est le deuxième album de sa série "Noémie". La jeune héroïne antillaise de 8 ans adore voyager et visiter de nouveaux lieux avec ses proches. Dans ce nouvel opus, elle part à la découverte du célèbre zoo de Guadeloupe. L’occasion pour les lecteurs de rencontrer toutes sortes d’animaux incroyables, mais aussi de s’intéresser aux richesses des territoires mis en valeur à travers les illustrations.

Lecture d’À la première page : extrait de "Noémie au parc des Mamelles"

"Après une telle route, ça fait du bien d’être arrivé et de se dégourdir les jambes. Pas de temps à perdre ! La maman de Noémie achète les tickets et la visite peut commencer ! Il y a près d’une trentaine d’étapes à découvrir… La mascotte du zoo est le racoon, un magnifique raton laveur que l’on découvre dès le début de la visite. Il y en a des dizaines et ils ne sont pas sauvages du tout ! Ils s‘approchent de nous comme pour dire bonjour ! "

