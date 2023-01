VIDÉO. À Mayotte, ils se mobilisent pour aider des mineurs isolés

, cheffe d’entreprise et présidente de l’ ACFAV (Association pour la condition féminine et aide aux victimes) s'active en permanence pour la défense des femmes et la cause des enfants. Elle est aussi présidente de la fédération des MFR (Maison Familiale Rurale) de Mayotte. Il en existe trois sur l’île. Ces maisons proposent aux jeunes et aux adultes un modèle de formation alternatif pour s'élever, réussir et s'intégrer pleinement dans la société et le monde du travail. Femme de poigne investie dans plusieurs associations de l’île, elle n’en n'oublie pas pour autant sa joie de vivre et sa bonne humeur.