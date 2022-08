VIDÉO. Amélia Matar initie les enfants au numérique

Avec sa société, Colori, fondée en 2018, Amélia Matar fait le pari d'initier les jeunes enfants au numérique mais sans écran ! Lors de ses ateliers, elle sensibilise les enfants dès l'âge de 3 ans à la compréhension de la logique du code informatique, le tout sans écran. Une méthode inspirée des programmes Montessori. Découvrez ses initiatives avec ce nouvel épisode de Pépites.

Outre-mer la 1ère •

Amélia Matar a grandi dans un foyer modeste de Bondy, entourée par les ordinateurs et les magnétoscopes que son père réparait à la maison. Bonne élève, elle parvient à l’âge adulte à étudier à l’école de management de Grenoble avant de se lancer dans le marketing digital, tout en gardant une appétence pour le code informatique.

Lorsqu’elle devient parent, elle mûrit l’envie d’initier les plus jeunes aux métiers de la tech et crée en 2018, avec son associée Perrine Legal, “colori”, une méthode inspirée des programmes Montessori destinée aux 3-8 ans et dispensée dans les écoles et les centres périscolaires.

Sa petite entreprise embauche déjà 6 personnes et recrute pour s'agrandir. Lauréate en 2021 du prix Bold Future Award de la maison Veuve Clicquot, distinction récompensant annuellement les femmes entrepreneures audacieuses, Amélia a déjà formé - avec l’aide de son équipe - près de 6000 enfants et rêve de voir un million d’enfants initiés au numérique d’ici 2026.

Amélia Matar initie les jeunes enfants au numérique sans écran • ©13 Productions

Pépites, une collection de portraits d'Ultramarins

Le portail des Outre-mer vous propose une nouvelle série de vidéos au format court : six minutes. Des hommes et des femmes nés aux quatre coins de la planète. Ils sont artistes, scientifiques, entrepreneurs, écrivains, créateurs ou simples citoyens. Ils rendent visibles des problématiques trop longtemps ignorées liées à l’Histoire de la France et de ses Outre-mer. Ils sont les acteurs d’un pays en mouvement, qui, à leur échelle, participent à forger la France de demain. Ils sont les pépites qui chaque jour œuvrent à faire société.

Découvrez les autres portraits de la série Pépites, ici.

Réalisatrice : Aliénor Carrière

Une production : 13 Productions

Durée : 5 minutes - 2022