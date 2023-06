VIDÉO. Bilan mitigé à Mayotte après deux mois d'opération Wuambushu, dans l'hebdo Outre-mer

Une flamme Olympique et ultramarine, un parcours dans les Outre-mer. Le parcours de la flamme olympique a été dévoilé ce vendredi matin à la Sorbonne, à Paris. Symbole des Jeux Olympiques elle sera dans le sanctuaire d'Olympie, en Grèce et prendra la direction de Marseille à bord du Belem, le 3 mâts le plus prestigieux de France. La flamme traversera 64 territoires et 400 villes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Elle sera accueillie à Tahiti, aux Antilles, en Guyane, et à La Réunion. Comment réagissent les Tahitiens à cette nouvelle ?