VIDÉO. Élections au Brésil : les attentes à la frontière guyanaise, à la Une de l'hebdo Outre-mer

Les débris de constructions, boues et troncs d'arbres s’amoncellent. A Capesterre Belle-Eau, le reportage de Marie Lyne Plaisir et Rémy de France de Guadeloupe la 1ère.

Renforts pour la police et la justice : des annonces ministérielles en Guyane et Martinique. Des renforts pour la Justice en Guyane,

c'est la promesse du ministre Eric Dupont-Moretti. Il a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine de magistrats. D’autres mesures ont également été prises contre la vente et la détention d'armes à feu et contre les trafics de stupéfiants en Guyane mais aussi en Martinique, des renforts humains et matériels. Annonces cette-fois des ministres de l'Intérieur et des comptes publics...