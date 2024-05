VIDÉO. Émeutes en Nouvelle-Calédonie : violences, blocages, pillages, réactions, un point sur la situation

Malgré le couvre-feu, la situation tendue des derniers jours, liée au dégel du corps électoral, ne retombe pas sur le Caillou. Nouméa subit incendies et pillages. Des barrages sont érigés dans plusieurs quartiers. La population rencontre des difficultés à s'approvisionner en essence et médicaments. La rédaction des Outre-mer se mobilise pour vous proposer un journal entièrement consacré à l'actualité de ce territoire.

La Nouvelle-Calédonie s'embrase. On déplore 2 morts, plusieurs centaines de blessés depuis le début des émeutes et plus de 180 personnes interpellées. L'aéroport est fermé. Des groupes de défense civile se sont formés dans plusieurs quartiers de l'agglomération de Nouméa. Le Haut-commissaire évoque une spirale mortelle. Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale à l'Elysée, ce matin 15 mai 2024.

Au sommaire de ce journal des Outre-mer :

Duplex depuis Nouméa avec Natacha Lassauce Cognard qui fait le point sur la situation après les émeutes meurtrières en Nouvelle-Calédonie.





qui fait le point sur la situation après les émeutes meurtrières en Nouvelle-Calédonie. Pillages et émeutes malgré le couvre-feu : témoignages de Calédoniens. Malgré le couvre-feu en vigueur depuis le 14 mai, l'agglomération nouméenne a été en proie à d'autres incendies et pillages de commerces comme les jours précédents. Autant de troubles qui charrient leur lot de conséquences. Un reportage de Loreleï Aubry et Gael Detcheverry et NC la 1ère.





Malgré le couvre-feu en vigueur depuis le 14 mai, l'agglomération nouméenne a été en proie à d'autres incendies et pillages de commerces comme les jours précédents. Autant de troubles qui charrient leur lot de conséquences. Un reportage de Loreleï Aubry et Gael Detcheverry et NC la 1ère. Direct depuis l'Élysée avec Laïd Berritane : Emmanuel Macron convoque un conseil de défense. Les Loyalistes, les Républicains et le Rassemblement National ont demandé l'instauration de l'état d'urgence sur le territoire calédonien. Le Président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. Le conseil des ministres a été déplacé.





Les Loyalistes, les Républicains et le Rassemblement National ont demandé l'instauration de l'état d'urgence sur le territoire calédonien. Le Président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale. Le conseil des ministres a été déplacé. Un quotidien bouleversé par les émeutes. Dans les quartiers de Nouméa, la tension monte. À Tuband, hier, les émeutiers affrontaient les forces de l'ordre en face, un mouvement de voisins vigilants s'est organisé afin de sécuriser leurs habitations. Deux blocs pour l'instant irréconciliables. Un reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Luigi Wahmereungo Palmieri de NC la 1ère.





Dans les quartiers de Nouméa, la tension monte. À Tuband, hier, les émeutiers affrontaient les forces de l'ordre en face, un mouvement de voisins vigilants s'est organisé afin de sécuriser leurs habitations. Deux blocs pour l'instant irréconciliables. Un reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Luigi Wahmereungo Palmieri de NC la 1ère. Des files d'attente pour s'approvisionner . L'ensemble des consultations médicales et prises en charge programmées au Médipôle, l'hôpital de la Nouvelle-Calédonie ont dû être reportées. Le transfert des patients en urgence est rendu compliqué par les barrages. La Fédération des établissements d'accueil des personnes âgées alerte sur un risque de pénurie de médicaments.

À Nouméa, il est difficile également de trouver du carburant et de la nourriture. Les quelques commerces qui ont ouvert leurs portes n'ont presque plus de stocks. On écoute des témoignages d'un commerçant et d'habitants.





. L'ensemble des consultations médicales et prises en charge programmées au Médipôle, l'hôpital de la Nouvelle-Calédonie ont dû être reportées. Le transfert des patients en urgence est rendu compliqué par les barrages. La Fédération des établissements d'accueil des personnes âgées alerte sur un risque de pénurie de médicaments. À Nouméa, il est difficile également de trouver du carburant et de la nourriture. Les quelques commerces qui ont ouvert leurs portes n'ont presque plus de stocks. On écoute des témoignages d'un commerçant et d'habitants. Le dégel du corps électoral adopté à l'Assemblée nationale. À l'origine de ces tensions, la réforme constitutionnelle, élargissant le corps électoral calédonien, adoptée dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée Nationale. Les indépendantistes y sont opposés. Les discussions entre parlementaire ont duré 2 jours. Les partis d'opposition ont tenté de stopper l'examen du texte avec près de 200 amendements déposés. Tous ont été rejetés. Le RN et Les Républicains ont largement voté pour, comme l'écrasante majorité du camp présidentiel. Le reportage de Laïd Berritane et Victor Peres Boucheron.

Cette édition spéciale a été présentée par Laurence Théatin. Retrouvez ici outremer.l'info également diffusé sur France 3 à 11h50.