VIDÉO. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie reçues à la Maison Blanche lors du premier sommet États-Unis - îles du Pacifique [La Une de l'hebdo Outre-mer]

Solidarité en Guadeloupe après la tempête Fiona . Deux semaines après le passage de la tempête tropicale Fiona, l a Guadeloupe panse ses plaies. L 'élan de solidarité ne faiblit pas. La commune de Goyave reste mobilisée pour ses sinistrés. Le Hall des Sports s'est transformé en point de collecte et des centaines de dons affluent chaque jour. Le point avec Jean-Michel Mazerolle et nos équipes de Guadeloupe la 1ère.

Situation préoccupante liée à l'insécurité en Guyane . Trois ministres, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes Publics, sont en déplacement en Guyane cette semaine. Le ministre de la Justice a déjà annoncé des renforts pour le parquet de Guyane en déficit de professionnels. Une visite marquée ce vendredi 30 septembre 2022 par les Assises de la sécurité. Convoquées par le président de la collectivité, elles tentent de trouver des pistes pour enrayer la flambée de violence dans le département sud-américain. Le point avec Kessi Weishaupt-Tahi.

Comment préparer le Kasilipo, un plat traditionnel amérindien à base de manioc ? Apprendre aux plus jeunes à fabriquer cette spécialité, c'est l'objectif d'une association guyanaise. Elle initie des enfants amérindiens à la préparation de cette boisson traditionnelle à base de manioc. Une manière d'assurer la transmission d'un savoir ancestral aux jeunes générations. Le reportage de Terrence Moy et Eric Léon de Guyane la 1ère.

Rhum blanc agricole, la Polynésie s'y met aussi. Si la qualité et la réputation du rhum antillais ne sont plus à prouver, la Polynésie compte bien se faire un nom en la matière. Sur l'île de Moorea, la culture de la canne à sucre prend de l'ampleur. Elle sert désormais à confectionner un spiritueux de haute qualité. Le reportage d'Ismaël Tahiata et Roan Poutoru de Polynésie la 1ère.