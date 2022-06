VIDEO. La prostitution des mineurs à Mayotte, à la Une de l'hebdo Outre-mer du 10 juin 2022

La prostitution des mineurs est devenue une inquiétante réalité à Mayotte. C’est la Une de l’Hebdo Outre-mer du 10 juin 2022 diffusé sur France 24.

Á Mayotte, un phénomène qui inquiète la population. Dans le département le plus pauvre et le plus jeune de France, la prostitution des mineurs est désormais une réalité. Un constat glaçant, sur lequel alerte une fédération de parents d'élèves. Un reportage de Mayotte la 1ère de Chafaanti Ali Baco et Youssouf Ahmed-Mattoir.

