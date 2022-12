VIDEO. Le scandale des homes amérindiens en Guyane, dans l'hebdo Outre-mer

C'est l'histoire d'une assimilation forcée, celle d'enfants autochtones arrachés à leurs parents et placés dans des internats catholiques. Une douloureuse acculturation qui a brisé les liens familiaux et les repères culturels des jeunes pensionnaires. Témoignages dans l’Hebdo Outre-mer du 16 décembre 2022 diffusé sur France 24.

Pendant des décennies, des enfants indigènes de Guyane, amérindiens et bushinengés, ont été envoyés dans des pensionnats catholiques où ils étaient évangélisés et convertis aux mœurs occidentales. C'est l'histoire d'une politique d'assimilation forcée, longtemps restée tabou. Peu à peu, la parole d'anciens pensionnaires se libère. Véronique Nizon et Frédéric Larzabal de Guyane la 1ère sont partis à leur rencontre.

