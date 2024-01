VIDEO. Les femmes sans domicile fixe de plus en plus nombreuses en Martinique, à la une de l'hebdo Outre-mer

Elles se cachent pour fuir l'insécurité. Le phénomème prend de l'ampleur dans le département même s'il est difficilement quantifiable. Dans une profonde précarité, Les femmes sans abris sont les victimes régulières de vols et agressions. C'est la une de l'hebdo Outre-mer du 12 janvier 2024.

Leurs solitudes et leurs conditions de vie font d'elles des proies faciles, Le nombre de femmes sans domicile fixe est croissant en Martinique. On ne connaît pas précisément l'ampleur du phénomène car beaucoup se cachent par pudeur ou pour éviter les agressions physiques. Le reportage de Sangha Fagour et Marc François Calmo de Martinique la 1ère.

