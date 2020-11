VIDEO. Loca'Terre, agir pour le développement durable

Loca'Terre s'intéresse sur le terrain aux acteurs des Outre-mer qui oeuvrent avec passion pour la préservation de leur territoire. Ce programme court est dédié au développement durable. Il a comme devise : "l'avenir est ce que nous faisons maintenant".

Loca'Terre est toujours en croisade contre les déchets, cette fois Shannti se sépare d'un micro-ondes auquel elle avait donné une deuxième vie avec l'aide du Réparali Kafé. Elle lui offre cette fois une troisième jeunesse grâce à Emmaüs.Les membres de l'association Alanoula écovillage organisent des ateliers de fabrication de fours solaires à partir de plaques offset, de planches en bois et de vitres. Leur objectif ? Toujours plus d'autonomie !Laure est créatrice textile pour Mélo Coton. Elle crée des accessoires réutilisables et lavables qui remplacent ceux jetables de notre quotidien. Elle favorise ainsi la réduction des déchets. Elle pratique également l'upcycling en cherchant comment réutiliser des tissus : par exemple une nappe abîmée se transforme en charlottes à plat de différentes tailles.Comment se passer de la voiture ? C'est l'éternelle question... Après le vélo à assistance électrique, Loca'Terre explore la piste du triporteur électrique solaire, fabriqué dans un atelier chantier d'insertion de La Réunion.La distillation des plantes est un savoir-faire traditionnel à La Réunion, qui vit encore de nos jours grâce à des passionnés comme Johan. Il produit ses huiles essentielles dans un vieil alambic, à partir des plantes aromatiques et médicinales qu'il cultive sur sa parcelle.