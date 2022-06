VIDÉO. Ludovic Guillou, sa lutte contre les LGBT phobies dans le monde du travail

Au sein du groupe Orange où il est salarié, Ludovic, originaire de La Réunion, milite dans l’association Mabilisnoo qui lutte contre les LGBT phobies. Référent en Nouvelle Aquitaine, Ludovic ne ménage pas son temps pour soutenir, accompagner, celles et ceux qui souffrent d’homophobies. Découvrez le portrait de ce militant dans Pépites.

Outre-mer la 1ère •

Ludovic Guillou a aujourd'hui 39 ans. Il est originaire de La Réunion. Á 17 ans, il quitte son île natale pour terminer ses études et aussi pour vivre pleinement son homosexualité.

En 2001, il intègre le monde du travail dans une agence de voyages à Toulouse. Il devient ensuite directeur de boutique dans le secteur de la parfumerie à Toulouse puis Bordeaux. Durant cette période, il lui arrive déjà de prendre la défense de certains collègues victimes de moqueries homophobes.

En 2014, il est recruté par Orange. Il découvre alors l'existence de l'association Mabilisnoo qui lutte contre les LGBT phobies notamment au sein des entreprises. D’après un sondage, une personne LGBT sur quatre se dit victime d’au moins une agression physique ou verbale au travail. Il devient alors référent dans toute la Nouvelle Aquitaine. Ludovic ne ménage pas son temps pour soutenir, accompagner, celles et ceux qui souffrent d’homophobies. Il sillonne la région afin de créer une vraie proximité avec les adhérents et salariés et faire de la pédagogie au sein des entreprises.

Mabilisnoo participe à la marche des fiertés à Toulouse. L'occasion de distribuer un guide LGBT+ rédigé par l'association dans lequel sont mises en avant des situations de discriminations d'orientations sexuelles ou d'identité de genre.

Ma conviction pour l'acceptation et la tolérance de la communauté LGBT+, c'est qu'elle soit mélangée aux autres, parce que c'est tous ensemble qu'on va arriver à être tolérants et pas en fabriquant des ghettos. Ludovic Guillou

Ludovic Guillou participant à la marche des fiertés à Toulouse • ©13 Productions

Pépites, une collection de portraits d'Ultramarins

Le portail des Outre-mer vous propose une série de vidéos au format court : six minutes. Des hommes et des femmes nés aux quatre coins de la planète. Ils sont artistes, scientifiques, entrepreneurs, écrivains, créateurs ou simples citoyens. Ils rendent visibles des problématiques trop longtemps ignorées liées à l’Histoire de la France et de ses Outre-mer. Ils sont les acteurs d’un pays en mouvement, qui, à leur échelle, participent à forger la France de demain. Ils sont les pépites qui chaque jour œuvrent à faire société.

Réalisation : Antoine Laura

Production : 13 Productions

Durée : 6 minutes - 2022