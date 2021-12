VIDEO. Moments charnières pour Anastasia, jeune maman solo et Marvin, photographe dans [outremer.story]

Anastasia, maman solo sans emploi, s’apprête en Nouvelle-Calédonie à prendre un nouveau départ en effectuant un SMA. Marvin, photographe, est à quelques jours du vernissage de sa nouvelle exposition. Découvrez le quotidien de deux jeunes ultramarins dans Outremer.story.

Outre-mer la 1ère •

Outremer.story propose deux portraits d'Ultramarins. L'un vivant dans un territoire d'Outre-mer, l'autre installé dans l'Hexagone. Le portail des Outre-mer vous offre la version longue d'outremer.story diffusé en feuilleton quotidien dans outremer.lemag, du lundi au vendredi à 10h55 sur France 3.

Anastasia Goty, passeport pour une nouvelle vie

Anastasia commence sa formation au SMA • ©Edenpress

En Nouvelle-Calédonie, Anastasia, jeune maman sans emploi de 21 ans va commencer un SMA (Service militaire adapté). C'est l'opportunité d'un nouveau départ pour elle et sa petite fille de deux ans qui pour le moment vit chez ses grand-parents, côté paternel.

Dans l’espoir d’une vie meilleure, elle va suivre pendant dix mois une formation militaire et professionnalisante en internat. Pour celle qui voulait de la discipline, c’est la découverte des règles strictes de la vie militaire et l’espoir d’un emploi à l’issue de sa formation.

Marvin Bonheur, le photographe urbain

Marvin Bonheur, photographe urbain • ©Edenpress

Marvin est un photographe autodidacte d'origine martiniquaise. Par son travail, il met en lumière les habitants des quartiers populaires, son souhait étant de donner la parole à ceux à qui on ne la donne pas. Avec son appareil argentique il saisit sur le vif la singularité et l'énergie des sujets qu'il photographie. Nous le suivons quelques jours avant le vernissage dans une galerie parisienne d'une série de photos prises dans les quartiers populaires de Londres.

Retrouvez, chaque samedi, deux nouveaux portraits : outremer.story

Réalisation : Guillaume Leblond, Laurent Chevalier, David Montagne

Voix off : Laurence Roustandjee

Durée : 26 min

© France Télévisions - 2021