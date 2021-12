VIDEO. "Outre-mer et si on bougeait les lignes ?" : la diversité des croyances Outre-mer, un exemple pour la République ?

De nombreuses religions cohabitent Outre-mer sans susciter de crispations. Les territoires ultramarins peuvent-ils être un exemple pour la République ? "Outre-mer et si on bougeait les lignes ?", présentée par Karine Zabulon, se penche sur la question avec des témoignages, des experts et un débat.

La pratique religieuse est plus importante Outre-mer que dans l’Hexagone. Cependant, si le fait religieux demeure vivace dans l’ensemble des territoires ultramarins, ses déclinaisons varient d’un territoire à l’autre. Cultes en situation hégémonique avec l’islam à Mayotte et avec le catholicisme à Wallis et Futuna, des rites chrétiens concurrentiels en Polynésie et Nouvelle-Calédonie, expansion des églises évangéliques en Guyane et aux Antilles, pluralité des croyances à La Réunion où bouddhisme et hindouisme cohabitent avec l’islam et le christianisme. Que nous disent ces expériences de l’impact des cultes sur ces sociétés ?

Quel bilan dresser de la capacité du cadre républicain et laïque à faire cohabiter ces cultes entre eux et avec la loi commune?

En quoi ces situations constituent elles des références utiles pour le reste du pays ?

Dans quelle mesure les traditions religieuses pèsent-elles sur l’inscription des sociétés ultramarines dans la modernité ?



Pour répondre à ces questions, "Outre-mer et si on bougeait les lignes ?" avec l’aide des rédactions du réseau des 1ères est allée sur le terrain à la rencontre des croyants et fait dialoguer sur son plateau les croyants et les non-croyants.

Des témoignages de croyants

En Guyane, Frédéric Ferdinand, d’origine amérindienne et auparavant catholique, s’est converti et est maintenant évangélique. Il est devenu un fidèle de l’église "Assemblée du ministère de l’évangile". Faria Tevaearai est Pasteure à Papeete. Elle prêche la bonne parole au sein d’une église protestante. Ridjali Inssa, quant à lui, est adjoint au grand cadi et cadi de Mtsapéré. À Mayotte, les musulmans représentent 95% de la population. Avant de devenir département français les cadis dans l’île avaient un rôle de juge. Avec le changement de statut du territoire, ils sont devenus des médiateurs.

Des experts

Comment vivre sa foi au sein de la République ? C’est l'une des questions posées par Karine Zabulon à deux de ses invités : Setefeno Takaniko, ancien ministre coutumier à Wallis et Futuna et M Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de l’Islam de France.

Des débats

Quel est l’impact de ces différents cultes sur notre société ? Faut-il prendre en exemple ces territoires où se côtoient de nombreuses religions ? Karine Zabulon en débat avec ses invités. En plateau : Valentine Zuber, directrice d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Études et Eric Vinson, spécialiste du fait religieux et de la laïcité. En duplex de La Réunion : Céline Ramsamy-Giancone, historienne, docteure en Histoire moderne à l’université de La Réunion .



