VIDEO. Poerani, miss Tatoo France 2019 et Nadine, traileuse, ont la compétition dans la peau [outremer.story]

Nadine est une traileuse réunionnaise confirmée. A 53 ans, elle prépare sa cinquième participation au Grand Raid. Poerani, miss Tatoo France 2019 remet son titre en jeu en participant à l’édition 2021 du concours. Suivez les préparatifs des challenges de ces deux compétitrices dans Outremer.story.

Le portail des Outre-mer vous propose la version longue d'outremer.story diffusé en feuilleton quotidien dans outremer.lemag, du lundi au vendredi à 10h55 sur France 3.

Nadine, la guerrière du Grand Raid

Nadine a toujours le sourire après des heures d'effort • ©Outre-mer la 1ère

Nadine, la Réunionaise, a la compétition dans la peau. En dix ans de course, elle a remporté plus de 200 trophées ! Cette traileuse passionnée s’est fixée un nouveau défi : parcourir les 160 kilomètres du Grand Raid, l'emblématique course de trail de La Réunion en 36 heures.

Poerani, la mémoire tatouée

Poerani, miss Tatoo France 2019 • ©Outre-mer la 1ère

Miss Tatoo France 2019 remet son titre en jeu. Elle compte bien, cette année encore, remporter la compétition. Cette Polynésienne, passionnée de tatouages, savait ce qu’elle voulait : un tatouage à l’image de ses racines. Tous ces tatouages ont été effectués en un temps record : à raison de 5 à 12 heures par jour pendant vingt jours, soit un total de 142 heures sous les aiguilles. Chaque jambe est dédiée à un de ses parents, sur les épaules sa fille, le dos est comblé par un etuaki en hommage à sa grand-mère. Une impressionnante armure qu’elle sait mettre en valeur.

