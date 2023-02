VIDÉO. Quatre couples guadeloupéens parlent d'amour dans "Le choix d’aimer"

À l'occasion de la Saint-Valentin, découvrez quatre couples guadeloupéens qui parlent d’amour. En Guadeloupe, comme partout dans le monde, on tombe amoureux. Mais sur l’île papillon, il peut se révéler compliqué de montrer son affection ou alors sans trop de démonstrations. Comment une société insulaire, fonctionnant "en vase clos", influence la façon d’être en couple ?

Outre-mer la 1ère •

Un regard, une caresse, des actes de tendresse échangés dans l'intimité, comme au milieu d’une foule, certains diront que c’est notamment là que se logent les preuves d’amour. À la fois universels et si personnels, ces gestes, ces mots sont des "petits riens" pour celles et ceux qui expriment et montrent facilement leurs sentiments. D’autres auront plus de pudeur, voire de difficultés à le faire. En Guadeloupe, l’affection, en public, doit souvent être sans effusion. Comment s’aime-t-on en Guadeloupe ?

Quatre couples et quatre variations sur le même t’aime

Esthécy et Michel Esthécy et Michel avec leur fille • ©Bérénice Médias Corp

Après des semaines à se courtiser, Esthécy et Michel décident de passer une soirée ensemble. C’est lors de cette soirée qu’ils échangeront leur premier baiser. Michel a grandi avec des parents violents et a échappé de peu à la prison pour délinquance. Il s’est juré de rompre cette spirale. Confiant en l’avenir, il est marié depuis quatre ans avec Esthécy, qui, elle aussi, a connu une jeunesse éprouvante dans un quartier sensible de Pointe-à-Pitre. Michel s'est construit seul et sans autre modèle que la violence. Il explique être passé par une "longue mutation".



La naissance de leur fille a bouleversé leur relation. Michel a soudain eu l’impression de ne plus exister. Aujourd’hui, il essaie de créer un nouveau modèle, être un mari et un père attentif et aimant.

Ce couple a traversé des crises. Très actifs sur les réseaux sociaux, Esthécy et Michel publient régulièrement des vidéos où ils partagent leur expérience du couple. Divers sujets sont abordés : les dangers de la routine, l’ingérence des familles mais aussi l’infidélité et le sexe.

Nita et Fritz Nita et Fritz • ©Bérénice Médias Corp

Nita et Fritz ont rencontré beaucoup d’oppositions au sein de leurs familles. Celle de Nita notamment, reprochait à Fritz leurs dix ans de différence, sa situation financière instable et la couleur de sa peau jugée trop noire. Nita a longtemps eu une image négative de la gente masculine, abandonnée par son père et traumatisée par un beau-père qu’elle haïssait. Elle a longtemps pensé que tous les hommes étaient comme ses figures paternelles. Elle a trouvé en Fritz un homme constant qui l’aime et l’épaule.

Nita et Fritz sont en couple depuis plus de trente ans. Leur fille Vanessa fait partie de ses enfants dont les parents sont toujours ensemble alors qu'en Guadeloupe aujourd’hui une famille sur deux est monoparentale le plus souvent sans le père (près de trois fois plus que dans l’Hexagone). 30 % des enfants vivent leur jeunesse avec un seul parent. C’est ce qu'ont vécu Nita et Fritz qui ont grandi seulement avec leur mère.

Christy et Arnaud

Christy et Arnaud • ©Bérénice Médias Corp

Ce couple mixte, Arnaud est d’origine suisse, prépare l’arrivée de leur premier enfant. Christy est restée longtemps célibataire, dans la crainte de reproduire les expériences décevantes des femmes de sa famille. Pour elle, tous les hommes étaient des coureurs malhonnêtes. Elle est restée longtemps sur ses gardes avant de rencontrer Arnaud. La jeune femme avait peur de l’amour au point de le fuir. Depuis qu’elle est en couple, le travail n’est plus sa priorité. Aujourd’hui jeune maman, elle s’investit pleinement dans sa relation avec Arnaud. Le couple partage les mêmes valeurs.

Elmire et Francis

Francis et Elmire • ©Bérénice Médias Corp

Ils se connaissent depuis quarante ans et sont mariés depuis vingt-cinq ans. Ils ont eu deux enfants. Ils ont pris le temps de construire leur relation avant même de se dire "en couple". Leur amour et les attentions qu’ils se portent sont une source d’inspiration pour leurs enfants, à qui ils espèrent transmettre, par l’exemple, que l’amour peut être synonyme d’unité et de tendresse.

"L'amour est à réinventer"

Comment se départir des préjugés de "l’homme antillais, infidèle impénitent" et de "la femme antillaise autoritaire, joviale en public mais glaciale en privé" ? Comment transmettre à ses enfants sa vision du couple ? Et plus largement, comment s’aimer alors que rien n’est jamais acquis ? Ces couples partagent leur quotidien fait d’attentions et de choix et livrent leurs histoires personnelles. Les défis qu’ils ont relevés et relèvent encore interrogent en creux la société guadeloupéenne et la construction sociale du couple au fil des années.

Réalisation : Laura Chatenay-Rivauday & Ludovic Chapuis

Production : Bérénice Médias Corp

Durée : 52 min - 2022

Documentaire inédit

Découvrez ici d'autres histoires d'amour.