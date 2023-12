Villages d’avenir : 15 communes labellisées en Outre-mer

Quatre localités de Guadeloupe, cinq de Martinique et six de Guyane bénéficieront d'un accompagnement pour développer leurs projets.

Rénover un bâtiment, organiser un festival, développer un commerce… Annoncé par la première ministre l’été dernier, le dispositif Villages d’avenir vise à accompagner des communes rurales dans la réalisation de leurs projets de développement. Quatre communes de Guadeloupe, cinq de Martinique et six de Guyane ont été labellisées le 21 décembre dernier. Au total, 2 458 localités rurales de moins de 3 500 habitants vont bénéficier d'un accompagnement.

Village d'avenir, c'est de l'ingénierie gratuite à destination des maires, pour améliorer la qualité de vie des habitants en ruralité. Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

L’aide est plus technique et administrative que financière, et les élus ne recevront pas une enveloppe pour réaliser leurs projets. 120 chefs de projets seront recrutés à partir de janvier 2024 pour accompagner les communes. Ils seront chargés d’orienter les élus vers des aides déjà existantes, de chercher des financements publics ou privés, d’aider au montage des dossiers ou encore de repérer des projets similaires dans d’autres localités pour partager les expériences.

Un accompagnement d'un à deux ans

En Guadeloupe, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Saint-Louis et Vieux-Fort sont concernées. En Guyane, Camopi, Iracoubo, Ouanary, Régina, Roura et Sinnamary bénéficieront du dispositif. En Martinique, cinq communes du nord du territoire ont été labellisées : Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Marigot, Le Morne-Vert et Macouba.

Au total, 2 458 communes rurales de moins de 3 500 habitants ont été labellisées. • ©Cartographie PADT ANCT

En fonction des besoins, l’accompagnement doit durer entre un et deux ans. Le dispositif devrait être reconduit jusqu’en 2026.