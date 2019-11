Une ville américaine débaptise son avenue Martin Luther King

Les habitants de la grande ville américaine de Kansas City ont voté pour retirer le nom de Martin Luther King d'un de leurs boulevards, ont rapporté les médias locaux.

Quelque 70% des personnes qui se sont prononcées lors de cette consultation mardi ont opté pour que cette artère longue de 16 km reprenne son nom précédent, "The Paseo".Kansas City, la plus grande ville de l'Etat du Missouri située à la frontière avec le Kansas, était l'une des seules métropoles américaines à ne pas avoir de rue au nom du célèbre militant pour les droits civiques. Le conseil municipal avait donc décidé en janvier de rebaptiser "The Paseo" du nom de Martin Luther King.Mais la mesure n'a pas été appréciée par une part importante de la population qui, tout en estimant que la ville se devait de rendre hommage à l'emblématique pasteur, préférait conserver le nom du boulevard historique.Regroupés dans une association, "Save The Paseo", ces habitants ont rassemblé suffisamment de voix pour obtenir l'organisation d'une consultation populaire, qui leur a offert une victoire. "The Paseo" n'aura donc gardé le nom de Martin Luther King que neuf mois.