Violences conjugales : La Réunion parmi les territoires qui affichent le plus fort taux de victimes enregistrées

Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres des violences conjugales commises en France en 2023. 271 000 victimes ont été enregistrées. Un chiffre en hausse de 10% comparé à l’année dernière. La Réunion fait partie des territoires qui affiche le plus fort taux de victimes enregistrées.

C’est une place dont se serait bien passée La Réunion. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur sur les violences conjugales commises en 2023, l’île est le deuxième territoire qui affiche le plus fort taux de victimes enregistrées avec 14,6 victimes pour 1 000 habitantes. Comme l’année dernière, elle reste donc dans les hauts du classement, juste derrière le Pas-de-Calais (15,2) et devant le Nord (14,5).

Nombre de femmes de 15 à 64 victimes de violences conjugales pour 1000 habitants en 2023 par département. • ©Ministère de l'Intérieur

Comme le précise le communiqué du ministère, en grande majorité les victimes restent des femmes : "Les deux tiers des violences conjugales consistent en des violences physiques, la grande majorité des victimes sont des femmes (85%) alors que les mis en cause sont le plus souvent des hommes (86%)"

Mayotte a le taux le plus faible de victimes enregistrées

Même s’ils ne sont pas en premières positions dans le classement, les autres territoires des Outre-mer se distinguent également des taux importants de violences conjugales. La Guyane, qui faisait partie des mauvais élèves l’année dernière, a vu ses chiffres légèrement reculer, mais ils restent tout de même significatifs avec un taux de 13,1 victimes pour 1 000 habitants. La Guadeloupe et la Martinique quant à elles ne sont pas très loin, avec des taux respectifs de 12 et 12,08. À noter qu'à Mayotte, le taux de victimes enregistrées est le plus bas pour les Outre-mer, avec 6,7 mais aussi à l'échelle nationale.

Ces chiffres, parce qu'ils concernent les victimes connues des services de l'État, ne donnent qu'un aperçu des violences conjugales. Certes le ministère de l'Intérieur note que la parole se libère – le nombre de victimes enregistrées a doublé depuis 2016 – mais selon l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), "seules 14 % des victimes ont porté plainte auprès des services de sécurité pour les faits qu’elles ont subis en 2022".