Violences faites aux femmes : déposer plainte [Mots pour maux]

Déposer plainte : de nombreuses victimes de violences témoignent. Qu'elles vivent en France hexagonale ou dans les Outre-mer, beaucoup hésitent encore à le faire. À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des éclairages dans "Mots pour maux".

Outre-mer la 1ère •

Alerter, comprendre, décrypter et proposer des solutions, c'est l'objectif de "Mots pour maux", nouveau rendez-vous du portail des Outre-mer, consacré aux violences faites aux femmes, en partenariat avec l'association Figures de Femmes Totem des Outre-mer.

Se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte n’est jamais une chose facile. Être écoutée est une chose mais pour les victimes de violences, ce qui importe surtout c’est d’être entendue.

Les chiffres

D’après la dernière enquête "Cadre de vie et sécurité" (Insee), moins de 20 % des victimes de violences sexuelles se rendent au commissariat ou à la gendarmerie. Et après y être allées, les victimes de violences au sein du ménage renoncent à déposer plainte dans plus d’un cas sur deux. Lorsqu’elles se décident à le faire, elles peuvent être confrontées à des dysfonctionnements dans le receuil de leurs plaintes.

"Mots pour maux"

Quelles réponses apportent les institutions ? Comment sont accompagnées les victimes qui portent plainte ? Que se passe-t-il une fois la plainte déposée ?



Des réponses dans ce nouveau numéro de "Mots pour maux " avec nos invités :

Mme Marie-Andrée Biron, intervenante sociale en gendarmerie en Martinique,

M. Richard Dutot, substitut du Procureur en Nouvelle-Calédonie,

M. Laurent Fraysse, directeur départemental de la sécurité publique à La Réunion.

Ils nous expliquent comment les forces de l’ordre, les acteurs sociaux, les associations et la Justice travaillent ensemble pour mieux accueillir et prendre en charge les victimes.

Présentation : Kelly Pujar

Durée : 20 minutes

Extrait musical : "Les traces" - Dorely

© Outre-mer la 1ère 2021