Voile : la Transat Jacques-Vabre qui relie Le Havre à Fort-de-France change de nom

La transatlantique en double Transat Jacques-Vabre va changer de nom pour s'appeler Transat Café-L'Or, ont annoncé vendredi les organisateurs de la course au Havre, d'où s'élance la course tous les deux ans depuis 1993. Depuis 2021, elle arrive à Fort-de-France en Martinique.

La Transat Jacques-Vabre avait déjà été un peu renommée en 2021 avec l'ajout de "Normandie Le Havre". Le principal changement cette année-là était l'arrivée puisqu'elle s'effectuait pour la première fois en Martinique, dans la baie de Fort-de-France.

Pour le prochain départ en 2025, la course change cette fois radicament de nom puisqu'elle est rebaptisée "Transat Café-L'Or".

"Quand on gère une entreprise, on se doit d'évoluer, de s'adapter de la même façon que les skippers et le monde de la voile le font", a expliqué lors d'une conférence de presse Vincent Prolongeau, président du groupe JDE France qui possède les deux marques.

"Jacques Vabre a certainement moins bien pris certains virages que L'Or, née il y a 30 ans comme la course et aujourd'hui leaders des marques de café en France", a-t-il déclaré.

Rayonnement plus important

Selon M. Prolongeau, cette évolution "confirme et pérennise l'engagement" de JDE France avec l'événement sportif et l'entreprise ne souhaite "rien changer" d'autre. "C'est aussi pour donner (à la course) la chance d'avoir un rayonnement encore plus important", a-t-il affirmé.

Le départ de la prochaine édition aura lieu le 26 octobre du Havre. Fort-de-France, en Martinique, accueillera l'arrivée. Elle réunira comme en 2023 quatre classes différentes de voiliers (Ultim, Imoca, Class40 et Ocean Fifty).

Pour sa 16e édition il y a près de deux ans, la transatlantique avait rassemblé 95 voiliers et plusieurs centaines de milliers de personnes sur le village au Havre. Il s'agit de l'une des courses au large les plus célèbres avec le Vendée Globe et la Route du Rhum.