WEB SÉRIE. Cher futur moi Outre-mer s'enrichit, découvrez la participation des Calédoniens

De haut en bas et de gauche à droite : Gaby, Romaric, Emma et Raïssa • ©narrative

Cher Futur Moi Outre-mer revient avec une nouvelle saison. Partons en Nouvelle-Calédonie, à la rencontre de quatre jeunes vivant à Dumbéa, Païta, La Foa et Sydney. Ils ont entre 15 et 23 ans. Raïssa, Romaric, Gaby et Emma adressent une capsule vidéo à leur "moi du futur" dans 10 ans.

Outre-mer la 1ère •

La websérie documentaire d'Irvin Anneix, réalisée via les réseaux sociaux, propose des capsules temporelles, sortes de bouteilles à la mer du web 2.0. Les jeunes se filment dans leur chambre. Ils confient leurs espoirs et craintes du futur. Raïssa à Dumbéa À 16 ans, Raïssa déborde d’énergie. Avec énormément d’humour, à la manière d’une YouTubeuse, elle raconte ses rêves de richesse pour le futur : voyager toujours en première classe et conduire une Lamborghini. Elle appréhende de devenir adulte et préfère pour l’instant mourir à 50 ans. Romaric à La Foa Romaric est un jeune orphelin. Dans sa vidéo, avec beaucoup d’émotions, il raconte ses regrets, et transmet à son "futur moi" le souvenir de ses parents pour ne jamais les oublier. D’ici 10 ans, il souhaite se relever et prendre soin de son petit-frère. Gaby à Païta Gaby est une jeune femme très sensible, très généreuse, qui aime prendre soin de ses proches. Actuellement lycéenne, elle souhaite s’orienter vers la psychologie pour aider les personnes en détresse. Elle souhaite poursuivre la chanson, qui lui permet de s’évader et de se sentir bien. Emma à Sydney À 22 ans, Emma s’enregistre depuis Sydney en Australie, où elle vient de décrocher son premier travail en tant que styliste. Très nostalgique de son île natale, elle espère vaincre son "mal du pays". Elle souhaite également que le monde de demain laissera plus de place aux femmes. Retrouvez l'ensemble des capsules en exclusivité sur Outre-mer la 1ère, en cliquant sur le lien : Cher futur moi - Outre-mer.

