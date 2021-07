WEB SERIE. La contribution de quatres jeunes Guadeloupéens à la nouvelle saison de Cher futur moi Outre-mer

Cher futur moi fait escale en Guadeloupe à la rencontre d'Ismaël, Gaëlle, Nolan et Audenelle. Découvrez la capsule vidéo à leur "moi du futur", dans 10 ans que ces quatre jeunes ont filmé avec leur téléphone portable.

Outre-mer la1ère •

Pour cette web-série, le réalisateur Irvin Anneix a proposé à des jeunes âgés de 15 à 23 ans d'adresser à leur "futur moi" un message sous forme de capsule vidéo. Ceux qui se sont prêtés au jeu, se sont enregistrés face caméra avec leur téléphone portable. Des moments souvent forts en émotion pour ces jeunes qui confient leurs attentes et espoirs du futur mais aussi leurs craintes.

Ismaël aux Abymes

À 20 ans, Ismaël est né et a grandi en Guadeloupe. Actuellement en fac d’informatique, il souhaite devenir développeur et s’intéresse à tous les domaines artistiques. Cet optimiste espère dans 10 ans rencontrer l’amour et ne pas trop se laisser aller à la gourmandise...

Gaëlle à Sainte-Rose

À 17 ans, Gaëlle passe le bac cette année en contrôle continu. Elle se définit comme "bohème" et développe une pensée très intéressante sur pourquoi s’affranchir des normes. Des paroles qui font réfléchir autant les ados que les adultes !

Audenelle à Capesterre - Belle-eau

Audenelle se définit comme une personne non-binaire et aime qu’on l’appelle par son surnom "Icare". Un peu déprimée, elle espère aller mieux dans 10 ans et tenir les promesses qu’elle a faites à ses amies du lycée.

Nolan à Pointe-Noire

À 15 ans, Nolan est élevé par trois femmes, sa mère, sa tante et sa grand-mère qu’il adore plus que tout. Dans 10 ans, il souhaite les chérir, devenir mannequin ou travailler dans la mode, pardonner et renouer le contact avec son père qu’il ne voit plus.

Retrouvez l'ensemble des capsules en exclusivité sur Outre-mer la 1ère, en cliquant sur le lien : Cher futur moi - Outre-mer.