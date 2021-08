WEB SERIE. Les capsules vidéo de quatre jeunes Guyanais pour Cher futur moi

Pour la deuxième saison, et en exclusivité sur le portail des Outre-mer, la websérie documentaire "Cher futur moi" continue d'explorer les territoires ultramarins. Etape en Guyane pour découvrir les messages vidéos adréssés par Elyas, Jeffry, Salina et Hendrick à leur futur moi.

Pour cette web-série, l'artiste vidéaste Irvinn Anneix a proposé à des jeunes d'adresser un message à leur futur moi dans dix ans en se filmant avec leur téléphone dans l'intimité de leur chambre. Pas de thématique imposée, la parole est restée libre et les jeunes s'expriment sans tabou.

Elyas à Matoury

À 19 ans, Elyas souhaite monter son business de prêt à porter avec sa mère. Dans 10 ans, il souhaite renouer le contact avec son père et vaincre ses troubles anxieux.

Jeffry à Cayenne

À 17 ans, Jeffry est un lycéen qui se définit comme "non-binaire". Il est engagé sur la question des discriminations et souhaite vivre sa vie sans critique dans 10 ans. Il rêve d’une société sans homophobie et avec une plus grande fluidité dans la conception du genre.

Salina à Saint- George de l'Oyapock

À 15 ans, Salina s’enregistre depuis la Maison familiale rurale des fleuves de l’Est. Originaire d’un milieu modeste, elle souhaite tout faire pour avoir son bac, rendre fiers ses parents et prouver au monde qu’elle peut réussir.

Hendrick à Saint- George de l'Oyapock

Hendrick s’enregistre également depuis la Maison familiale rurale des fleuves de l’Est. Ce jeune homme de 16 ans, d’origine brésilienne et amérindienne, va bientôt devenir un jeune père qui souhaite ne pas reproduire les mêmes erreurs que son propre père.