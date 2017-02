Kelly Slater, la légende du surf, prône un abattage massif de requins à La Réunion

Kelly Slater a publié quelques mots ce mercredi 22 février sur le compte Instragam du surfeur Réunionnais Jérémy Florès. "Je sais que je vais être impopulaire en disant cela", prévient-il dans son commentaire sous la photo du jeune bodyborder, victime de la dernière attaque de requin dans l'Est de la Réunion, mardi 21 février.



Un abattage massif "Il doit y avoir un abattage massif à La Réunion et cela doit se faire tous les jours" écrit le surfeur américain Kelly Slater. "Il y a un déséquilibre évident dans l'océan. Si les plages du monde entier subissait le même taux d'attaque, plus personne n'utiliserait les plages et des millions de personnes pourraient mourir comme ça".



Jusqu'à présent discret sur le sujet, Kelly Slater en appelle même à la responsabilité de l'Etat : "Le gouvernement doit comprendre ça le plus vite possible. 20 attaques depuis 2011 !?".



Une position étonnante Une réaction étonnante de la part du surfeur américain connu pour ses positions en faveur de la protection des requins. Kelly Slater était jusqu'à présent proche de l'association Sea Shepherd. En 2014, il avait même qualifié les tueries de requins en Australie de "folie" et demander au gouvernement australien de les laisser tranquilles.