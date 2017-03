Mouvement social en Guyane : les réactions des candidats à la présidentielle

François Fillon veut restaurer "L'autorité de l'Etat"

Le prochain quinquennat doit être celui de la restauration de l’autorité de l’Etat afin de lutter vraiment contre l’insécurité, la délinquance

et l’immigration clandestine qui minent la Guyane."



J.L. Mélenchon : "Nous sommes tous des Guyanais"

La #Guyane, c'est la France ! Sa souffrance et sa colère doivent être entendues ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 25, 2017

Six jours de blocage en Guyane, mais peu de commentaires de la part des 11 candidats à la présidentielle. Ils ne sont que quelques uns à avoir commenté la situation.Sur sa page Facebook, François Fillon a publié un post dans lequel il explique que "Le candidat de "La France Insoumise" a publié un tweet dans lequel il dit sa solidarité avec les Guyanais.









Benoit Hamon interrogé par un internaute"Attentif à la situation"

Benoit Hamon était en direct ce matin sur Europe 1 et répondait à une question que je lui ai posé par Facebook. Ecoutez sa réponse. #Guyane pic.twitter.com/3ipkrHBnSA — Steve Asjeme (@revhanter) March 24, 2017





Marine Le Pen "Comprend les blocages"

Les graves troubles qui agitent la #Guyane révèlent la perte d'autorité du gouvernement comme son mépris pour l'Outre-Mer. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 25 mars 2017

En meeting dimanche 26 mars à Lille, elle a dénoncé le "service cruellement minimum" des gouvernements successifs vis-à-vis de la Guyane. "La réalité est que depuis dix ans, les gouvernements successifs se sont contentés pour l'outre-mer d'un service qui, à force d'être cruellement minimum, en est devenu coupablement insuffisant", a lancé Marine Le Pen.



"J'étais en Guyane il y a quelques semaines", fin décembre, a-t-elle rappelé. "J'ai vu et j'ai compris que nos compatriotes de Guyane n'en peuvent plus, ils sont comme nous tous, ils n'en peuvent plus d'une immigration massive; de l'insécurité qu'elle génère, quand 50% des détenus en Guyane sont étrangers; que la Guyane soit devenue le département le plus criminogène de France; de la saturation des services publics et de ne plus avoir accès à des services de santé débordés" a énuméré la dirigeante du FN. "Si je n'excuse pas les blocages de ces collectifs citoyens, honnêtement je les comprends", a aussi dit Marine Le Pen





Emmanuel Macron appelle à "revenir à la raison"

Emmanuel Macron Guyane

"Bloquer les aéroports, bloquer la ville, ce n'est pas acceptable. Il faut en revenir à la raison et au calme"

















"Ensuite, il faut prendre des décisions sur l'avenir. La Guyane est un territoire dont les défis sont incomparables, y compris avec La Réunion. C'est le plus grand département français, il y a une dynamique démographique qui est celle d'un pays en voie de développement et une immigration importante, des défis colossaux. L'Etat doit investir massivement, en termes d'infrastructures, de développement pour aider le territoire guyanais à s'en sortir. C'est le pacte d'avenir. Je me suis engagé sur ce pacte, la réponse à moyen terme est là", a-t-il encore assuré.



Philippe Poutou dénonce le mépris de l'Etat

Nicolas Dupont Aignan dénonce "la démission de l'Etat"

Le candidat de Debout La France à l'élection présidentielle, dénonce dimanche "la démission de l'Etat" en Guyane, jugeant que la tension sociale "exprime la colère légitime d'une population abandonnée par les gouvernements successifs". "Le mouvement social qui paralyse les différents secteurs de l'économie de même que les établissements publics est la conséquence d'une démission de l'Etat qui n'a que trop duré", estime-t-il dans un communiqué.



Selon le candidat, "l'envoi d'une simple mission de hauts fonctionnaires est à juste titre perçu comme l'expression d'une forme de mépris". "L'injustice que vivent nos compatriotes ultramarins est insupportable", juge-t-il, promettant, s'il était élu, une série "de mesures pour rétablir la continuité territoriale", notamment en matière de sécurité, d'éducation et de santé.

Les autres candidats

A notre connaissance, les autres candidats à la présidentielle n'ont pas (encore ?) réagi à la situation en Guyane.