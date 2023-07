[14 Juillet ] : Premier défilé sur les Champs Élysées pour le Réunionnais Nolan Pougary et son chien Rolcky

Ils ne sont presque jamais l'un sans l'autre. Depuis plus de trois ans, le soldat de 1ère classe Nolan Pougary et Rolky, un berger allemand de quatre ans, se forment et s'entrainent dans la recherche et la détection d'explosif. La 1ère les a rencontrés avant de défiler sur la prestigieuse avenue des Champs Élysées. Portrait.

Lucas Dusart •

Ce 14 juillet, synonyme de fête nationale en France, la plus célèbre avenue du monde s'apprête à recevoir plus de 6000 soldats à l'occasion du prestigieux défilé militaire. L'occasion pour le soldat de première classe Nolan de revenir sur son parcours, de la Réunion aux classes militaires hexagonales.

Nolan, 1ère classe du 132ème régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes • ©Carl Behary-Laul-Sirder

Nolan Pougary militaire 1ère classe, défile pour la première fois sur les Champs-Elysées avec son chien. Entre deux répétitions chronométrées, le réunionnais de 25 ans est revenu pour la 1ère sur sa vie, son parcours et son lien avec La Réunion.

Une vie au service de la France

Au sein du 132ᵉ régiment d'infanterie cynotechnique ( 132ᵉ RIC) , le militaire et son chien, Rolcky ne font qu'un. Fier représentant de la cynotechnie militaire, il ne cache ni sa fierté ni son enthousiasme à l'idée de parader sur la plus belle avenue du monde, ce vendredi 14 juillet.

C’est plus qu’un honneur de savoir que mon chien et moi seront sur les Champs Elysées pour représenter la France soldat de 1ère classe Pougary - 132e RIC

Membre du 132ᵉ RIC, ce régiment, implanté à Suippes dans la Marne, a la particularité de proposer une formation unique : la préparation de plus de 300 chiens par an à la détection et neutralisation d'adversaires ainsi qu'à la recherche d'explosifs et de munitions.

132e RIC lors des répétitions sur les Champs Elysées • ©Lucas Dusart

Et depuis octobre 2020, le Réunionnais a eu le temps d'appréhender et d'éduquer celui qui deviendra son "compagnon de combat" comme il l'appelle. Aujourd'hui, ils ont même noué bien plus qu'une relation de confiance.

" Il y a un véritable lien d'amour avec mon chien"

Avec Rolcky, un berger allemand de 4 ans, le Réunionnais s'entraine et avance dans sa carrière de militaire. Éduqué et formé à la vie militaire, son chien, né en 2019 sera capable au fur et à mesure de détecter des bombes, des armes ou des munitions. " Nous devons beaucoup nous entrainer" raconte le militaire. Il ajoute que la formation de l'animal découle d'un travail à plusieurs cerveaux, celui de ses chefs et du sien, afin que Rolcky soit de confiance et opérationnel.

1ère classe Pougary et son chien Rolcky • ©Lucas Dusart

Mais au-delà d'une relation professionnelle, c'est bel et bien celle amicale et affectueuse que veut souligner le militaire de 1ère classe.

Il y a un véritable lien d’amitié, un lien de confiance et d’amour. Ce n'est pas juste un simple animal, c’est mon compagnon de tous les jours, mon compagnon de combat. C’est avec lui que je pars en mission. Soldat Pougary

Et face à la vie de militaire, le Réunionnais avoue trouver sa motivation dans la relation qu'il entretient avec son animal, à force d'entrainement et de répétitions quotidiens, le soldat de 1ère classe Pougary raconte que son chien le "motive tous les jours".

Une association qu'il compare à celle qu'il a avec ses terres réunionnaises : " J'ai un lien très affectif avec La Réunion, j'essaie d'y retourner chaque année pour me ressourcer". Et pour son premier défilé, le jeune militaire entend vouloir " profiter de cet instant unique", afin de représenter La France, La Réunion et la brigade cynotechnique.