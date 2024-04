À Mayotte, l'opération "place nette" a débuté : les pelleteuses sont entrées en action

L'opération de lutte contre l'insécurité et l'habitat insalubre, nouvelle version a débuté à Mayotte. Le plan "place nette" a été lancé par le gouvernement. Les pelleteuses sont entrées en action. Un an après Wuambushu, une nouvelle opération a donc commencé. Elle devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin, avec le même objectif : lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre. C'est la une de l'hebdo Outre-mer du 19 avril 2024 diffusé sur France 24.

L'opération "Place nette" a commencé mardi à Mayotte. Dans le quartier de Doujani 2, les tractopelles ont déjà détruit plusieurs centaines de bangas. Les habitants comme les journalistes sont tenus à l'écart pour des raisons de sécurité d'après les autorités. Certains y voient un manque de transparence. "Aucune information n'a été portée à notre connaissance"déplore Elyassir Manroufou, conseiller départemental de Mamoudzou. Les habitants de ces bangas observent les opérations depuis les hauteurs et n'hésitent pas à prendre à partie les forces de l'ordre. L'opération "Place nette" intervient près d'un an après l'échec de l'opération Wuambushu et le gouvernement n'entend pas répéter les mêmes erreurs. L'opération mobilisera au total 1700 policiers et gendarmes et devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin. Un reportage de Sélim Oumédour avec nos confrères de Mayotte la 1ère.

Gérald Darmanin en Guadeloupe : un couvre-feu en vigueur pour les mineurs. À peine 24h pour aborder les grands enjeux de l'archipel. Le ministre de l'Intérieur, est arrivé mercredi en Guadeloupe. Accompagné de sa ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guevenoux. Il a eu pour grands dossiers, l'eau et l'insécurité notamment. Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un couvre-feu spécifique à Pointe à Pitre.

Inondations en Guyane : Cayenne sous les eaux. En Guyane ces images, des rues et des maisons inondées. Les Cayennais se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Les fortes pluies du début de semaine ont provoqué d'importants dégâts. Le calme est revenu sur le littoral au cours de la journée de jeudi...

Hommage national à Maryse Condé : l'écrivaine guadeloupéenne honorée. L'hommage, national, à l'icône guadeloupéenne de la littérature, Maryse Condé décédée le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Après ses obsèques vendredi dernier à Saint-Germain des Prés à Paris. Une cérémonie lui a été consacrée lundi 15 avril, à la Bibliothèque Nationale de France. Un reportage de Ludmila Zie et Mourad Bouretima.

Surveillance sanitaire : la Nouvelle-Calédonie traque les intrus. Elle a déjà décimé des élevages entiers dans le monde et gagne du terrain dans la région. La peste porcine est surveillée de près en Nouvelle- Calédonie. Si le Caillou n'est pas touché, la vigilance est de mise pour garder le virus hors des frontières. Et cela commence par la porte d'entrée : l'aéroport de Nouméa. Le dossier de cet hebdo est signé Malia Noukouan et René Molé.

Patrimoine linguistique : la Polynésie mise sur la transmission. C'est une tradition depuis plusieurs années en Polynésie, tous les dimanches matin, les paroisses protestantes dispensent des cours de catéchisme en reo tahiti, une manière de préserver la langue en assurant sa transmission, notamment aux jeunes générations. Caroline Farhi et Lorenzo Marama de Polynésie la 1ère ont suivi quelques leçons.

Des escargots comestibles : une spécialité de l'île des Pins. Direction l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, à la découverte du bulime, cet escargot endémique très apprécié des habitants comme des visiteurs. Certaines techniques d'élevage pourraient permettre de préserver la filière. Un reportage de Caroline Antic-Martin et Laura Schintu de NC la 1ère.